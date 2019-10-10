На Марсе обнаружили древний оазис пресной воды
Исследования показали, что в далеком прошлом Марс покрывали озера из пресной воды
Ученые NASA полагают, что Марсе, вероятно, существовали оазисы из жидкой воды около 3,5 миллиардов лет назад. Об этом свидетельствуют остатки прудов, разбросанных по бассейну шириной в 160 километров, называемому кратером Гейла. Древние оазисы были найдены марсоходом Curiosity, который обнаружил минеральные соли, смешанные с осадком в породе.
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В настоящее время Curiosity исследует каждый слой кратера Гейла и горы Шарп, чтобы раскрыть историю Марса, который, по мнению ученых, постепенно превращался из подводного пейзажа с глубокими озерами в оазисный ряд неглубоких прудов в глобального испарения воды из-за изменения климата на Красной планете. Более того, забор грунта показал, что эти озера в прошлом были наполнены пресной водой.
"Мы отправились в кратер Гейл, потому что он сохранил уникальную "запись" изменения Марса. Однако остается вопрос, хватило ли этого времени до полного испарения воды для формирования какой-либо жизни на этой планете", – заявил сказал Уильям Рапин из Калифорнийского технологического института.
Напомним, что ранее было объявлено, что полеты на Марс отменяются – компания Mars One обанкротилась. А недавно на Марсе заметили гигантскую ледяную лавину.
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