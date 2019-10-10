На Марсе обнаружили древний оазис пресной воды

Исследования показали, что в далеком прошлом Марс покрывали озера из пресной воды

Красная планета была покрыта оазисами миллиарды лет назад Фото: CNET

Ученые NASA полагают, что Марсе, вероятно, существовали оазисы из жидкой воды около 3,5 миллиардов лет назад. Об этом свидетельствуют остатки прудов, разбросанных по бассейну шириной в 160 километров, называемому кратером Гейла. Древние оазисы были найдены марсоходом Curiosity, который обнаружил минеральные соли, смешанные с осадком в породе.

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В настоящее время Curiosity исследует каждый слой кратера Гейла и горы Шарп, чтобы раскрыть историю Марса, который, по мнению ученых, постепенно превращался из подводного пейзажа с глубокими озерами в оазисный ряд неглубоких прудов в глобального испарения воды из-за изменения климата на Красной планете. Более того, забор грунта показал, что эти озера в прошлом были наполнены пресной водой.

Примерно таким мог быть пейзаж Марса 3,5 миллиарда лет назад Фото: CNET

"Мы отправились в кратер Гейл, потому что он сохранил уникальную "запись" изменения Марса. Однако остается вопрос, хватило ли этого времени до полного испарения воды для формирования какой-либо жизни на этой планете", – заявил сказал Уильям Рапин из Калифорнийского технологического института.

Остатки древних водоемов, в прошлом заполенных пресной водой Фото: NASA

Напомним, что ранее было объявлено, что полеты на Марс отменяются – компания Mars One обанкротилась. А недавно на Марсе заметили гигантскую ледяную лавину.

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