На мексиканском пляже обнаружили загадочное существо с огромными зубами

Женщина поделилась снимком находки на Facebook и спросила подписчиков, что это за существо

Существо имело огромные зубы. Фото: pinterest

На пляже мексиканского города Масатлан, штат Синалоа, обнаружили останки неопознанного морского животного.

На них наткнулась местная жительница Беатрис Моралес Акунья во время прогулки по побережью. Она объяснила, что никто не подходил к чудовищу, так как издалека оно напоминало корабельные снасти.

Женщина поделилась снимком находки на Facebook и спросила подписчиков, что это за существо. Мнения комментаторов разделились. Одни предположили, что это мурена, другие — что это морской змей. Акунья, в свою очередь, решила, что это "мурена, живущая в темных глубинах моря".

Неизвестное существо El Diario

Ранее неизвестное науке существо выплыло на берег Филиппин. Представители экологической организации Marine Wildlife Watch из Филиппин сделали публикацию в Facebook, где показали неизвестное животное. Не исключается, что зверь может оказаться кашалотом.

Выловить непонятное существо удалось в минувшую пятницу ночью. Оно было не менее шести метров в длину, полностью покрыто видимыми волосами.

О том, как португальские ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже: