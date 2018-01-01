Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

На мексиканском пляже обнаружили загадочное существо с огромными зубами

Женщина поделилась снимком находки на Facebook и спросила подписчиков, что это за существо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:06
Существо имело огромные зубы. Фото: pinterest
Существо имело огромные зубы. Фото: pinterest

На пляже мексиканского города Масатлан, штат Синалоа, обнаружили останки неопознанного морского животного.

На них наткнулась местная жительница Беатрис Моралес Акунья во время прогулки по побережью. Она объяснила, что никто не подходил к чудовищу, так как издалека оно напоминало корабельные снасти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Великобритании на берегу реки нашли загадочное существо Странное двухметровое существо случайно сняли на видео в АргентинеСтранное существо вынесло из океана на пляж в Таиланде: первое видео

Женщина поделилась снимком находки на Facebook и спросила подписчиков, что это за существо. Мнения комментаторов разделились. Одни предположили, что это мурена, другие — что это морской змей. Акунья, в свою очередь, решила, что это "мурена, живущая в темных глубинах моря".

2_01
Неизвестное существо
El Diario

Ранее неизвестное науке существо выплыло на берег Филиппин. Представители экологической организации Marine Wildlife Watch из Филиппин сделали публикацию в Facebook, где показали неизвестное животное. Не исключается, что зверь может оказаться кашалотом.

Выловить непонятное существо удалось в минувшую пятницу ночью. Оно было не менее шести метров в длину, полностью покрыто видимыми волосами.

О том, как португальские ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже:

Еще несколько материалов по теме:
Раскрыта неожиданная правда о теле мутанта из США: опубликовано фото На дне Тихого океана нашли новый вид живого существа Неизвестное науке существо выплыло на берег Филиппин: первое фото На огромной глубине в океане ученые увидели морского черта
зубы находка существо
Источник: El Diario
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров