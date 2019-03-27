На Нептуне увидели рождение мощнейшего шторма

Шторм назвали "Большим черным пятном", а его размеры оказались больше Земли

Астрономам удалось зафиксировать и изучить "Большой шторм" на Нептуне Фото: Популярная Механика

На газовом гиганте Нептуне астрономы зафиксировали формирование очень мощного шторма, который назвали "Большим черным пятном". Гигантский шторм оказался настолько огромным, что стал заметен даже с оптических телескопов с Земли.

Размер черного пятна превосходит по размерам Землю Фото: NASA

Первые две бури на Нептуне были найдены в 1989 году космическим зондом "Вояджер-2", а затем "Хаббл" нашел еще четыре. Но лишь сейчас удалось зафиксировать и изучить "Большой шторм". Пятно на фотографии кажется маленьким, но на самом деле в поперечнике оно составляет 13 тысяч километров — это больше диаметра Земли.

Огромный шторм на Нептуне – один из самых больших в Солнечной системе Фото: NASA

Снимки с "Хаббла" помогли астрономам точно определить, как часто появляются подобные штормы и как долго они остаются активными. Исследование подобных пятен позволяет понять способ существования холодных газовых гигантов, подобных Нептуну.

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Напомним, что ранее во Вселенной нашли древнейшие звезды, которые оказались почти "рядом" с Землей. Также ранее "Хаббл" сделал неожиданное открытие и снял его на видео.

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