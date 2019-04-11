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На PlayStation 4 появилась долгожданная функция

Sony разрешила менять псевдонимы в сетевом сервисе PlayStation Network

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:36
Смена псевдонима в PSN бесплатна лишь один раз
Смена псевдонима в PSN бесплатна лишь один раз
Фото: Pixabay

Пользователи игровой приставки PlayStation 4 долго просили Sony добавить возможность смены псевдонима в сетевом сервисе PlayStation Network. Производитель долго игнорировал просьбы, но все же анонсировал в прошлом году такую возможность. В итоге Sony разрешила всем пользователям PlayStation 4 поменять свой PSN ID. Долгожданная функция доступна с 11 апреля, об этом сообщает GameSpot.

Стоит отметить, что смена псевдонима бесплатна лишь один раз. За последующие переименования игрокам придется заплатить 10 долларов, а для подписчиков PlayStation Plus стоимость изменения никнейма – 5 долларов. Геймеры, изменившие свой PSN ID, смогут бесплатно вернуться к предыдущему без опасений, что его кто-то может занять.

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Не обошлось без проблем. В услуге по смене PSN ID есть ряд ограничений. Sony заявила, что смену псевдонимов поддерживают только игры, выпущенные после 1 апреля 2018 года. Смена псевдонима в более старых играх может вызвать сбои. Компания выпустила список совместимости, в котором указаны потенциальные проблемы для геймеров. Также PSN ID нельзя сменить на старых приставках PlayStation 3 и PS Vita.

Если вы сменили псевдоним, никто другой не сможет взять использованные ранее идентификаторы. Также есть дополнительная опция, которая позволяет отображать в профиле старый идентификатор рядом с новым на срок до 30 дней, чтобы помочь друзьям заметить это изменение. По словам Sony, дочерние учетные записи не могут изменить свой сетевой идентификатор.

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Смена сетевого идентификатора не является чем-то новым в игровой индустрии, поскольку такая возможность появилась у игровых приставок Xbox еще в 2005 году. Тем не менее, это отличная новость для игроков, которые уже давно хотят сменить свой никнейм в сервисе по тем или иным причинам.

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Напомним, что ранее Sony разрешила запускать игры PlayStation 4 на iOS. Также напомним, что Sony объявила о раздаче бесплатных игр.

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