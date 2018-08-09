На поверхности Марса обнаружен древний артефакт с Земли

Конспирологи объявили находку древним инструментом марсиан

Curiosity запечатлел "артефакт с Земли". Фото: spaceon.ru

На снимках с Марса виртуальные археологи смогли разглядеть удивительное открытие. По словам исследователей, марсоход Curiosity запечатлел артефакт с Земли, сообщает Esoreiter.

Если внимательно присмотреться к снимку, который был сделан в апреле 2016 года, то обнаруженный объект напоминает перочинный ножик классического образца. Конспирологи сразу объявили этот инопланетный нож древним инструментом марсиан, знания о котором были переданы землянам.

Камень на Марсе, напоминающий перочинный нож abovetopsecret.com

Более трезвый взгляд на находку показывает, что в найденном артефакте нет ничего удивительного, и это просто камень причудливой формы, напоминающей складной ножик. К тому же, металл не может окаменеть даже спустя миллионы лет.

Напомним, что ранее на фотографиях NASA обнаружили мертвого инопланетянина, а астрономы зафиксировали инопланетный сигнал.