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На поверхности Марса обнаружен древний артефакт с Земли

Конспирологи объявили находку древним инструментом марсиан

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:40
Curiosity запечатлел &quot;артефакт с Земли&quot;. Фото: spaceon.ru
Curiosity запечатлел "артефакт с Земли". Фото: spaceon.ru

На снимках с Марса виртуальные археологи смогли разглядеть удивительное открытие. По словам исследователей, марсоход Curiosity запечатлел артефакт с Земли, сообщает Esoreiter.

Если внимательно присмотреться к снимку, который был сделан в апреле 2016 года, то обнаруженный объект напоминает перочинный ножик классического образца. Конспирологи сразу объявили этот инопланетный нож древним инструментом марсиан, знания о котором были переданы землянам.

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Камень на Марсе, напоминающий перочинный нож
abovetopsecret.com

Более трезвый взгляд на находку показывает, что в найденном артефакте нет ничего удивительного, и это просто камень причудливой формы, напоминающей складной ножик. К тому же, металл не может окаменеть даже спустя миллионы лет. 

Напомним, что ранее на фотографиях NASA обнаружили мертвого инопланетянина, а астрономы зафиксировали инопланетный сигнал.

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Источник: esoreiter.ru
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