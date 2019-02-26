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На приставке Nintendo Switch запустили Android 10.0: видео

Хакерам удалось обойти защиту Nintendo Switch и установить на ней мобильную операционную систему

Евгений Опанасенко
Сегодня, 18:55
Возможность установки и работы Android на Switch стала возможной
Возможность установки и работы Android на Switch стала возможной
Фото: Игромания

Портативная игровая приставка Nintendo Switch поддалась взлому. Энтузиастам ресурса Reddit Билли Лоус и Макс Келлер удалось не просто взломать защиту консоли, но даже установить на ней тестовую версию Android 10.0 Q. Весь процесс взлома "хакеры" записали на видео и выложили в Twitter.

Взлому поспособствовала аппаратная начинка на ARM платформе Nvidia Tegra X1, которая нативно поддерживает операционную систему Android. Благодаря этой особенности Android на Nintendo Switch прекрасно работает, словно на обычном 6,2-дюймовом планшете (размер диагонали экрана этого устройства), работает даже Wi-Fi и Bluetooth, а также частично работает поддержка графического ускорителя.

При этом ожидается, что оптимизация работы железа позволит запускать на консоли все актуальные программы для Android.

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Энтузиасты пока не сообщают, когда выпустят полноценную прошивку с Android'ом под Nintendo Switch. Также не сообщается, нужны для установки Android на Nintendo Switch какие-то особые профильные знания или изменения оригинальной прошивки. Однако сама возможность установки и работы мобильной ОС на консоли заслуживает внимания.

Насколько опасны компьютерные игры:

Напомним, что ранее украинскую игру Metro Exodus взломали хакеры всего за 5 дней. Рекомендуем также ознакомиться эксклюзивным лонгридом об украинских играх "От казаков до монстров в метро Киева" от редакции "Сегодня". 

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Источник: Игромания
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