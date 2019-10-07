На смартфонах люди печатают быстрее, чем на компьютере

Подростки набирают текст на смартфоне быстрее всех – их показатель составляет 40 слов в минуту

Большая часть пользователей проводит за мобильным устройством больше 6 часов в день Фото: Unsplash

Раньше для быстрого набора текста на мобильных устройствах требовалась физическая клавиатура, но теперь в ней больше нет нужды. Исследование финского Университета Аалто, Кембриджского университета в Великобритании и Швейцарской высшей технической школы Цюриха показало, что люди теперь могут печатать на экране телефона почти так же быстро, как и на компьютере.

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В исследовании участвовали более 37 тысяч человек из 160 стран. Результаты показали, что в те, кто печатает на смартфонах одним пальцем, могут набирать в среднем 29 слов в минуту, но те, кто использует два больших пальца, могут набрать до 38 слов в минуту. Некоторые участники были намного быстрее, чем другие. Одному человеку удалось набрать 85 слов в минуту, что намного быстрее, чем в 52 слова для пользователей физических компьютерных клавиатур.

Также было обнаружено, что подростки набирают текст на экране смартфона быстрее всех. Показатели молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет составляют в среднем 40 слов в минуту, тогда как пользователи возрастом свыше 40 лет набирают 29 слов за то же время, а тем, кому 50 и выше – 26 слов.

Скорость набора текста на экране мобильного устройства зависит от возраста Фото: Unsplash

Результатом повышения скорости набора на смартфоне стало их количество – в мире их насчитывается больше 2,5 миллиардов. Причем большая часть пользователей проводит за смартфоном больше 6 часов в день, что объясняет, почему скорость мобильной печати увеличивается. Кроме того, скорость набора текста на физических клавиатурах снижается, причем часть участников утверждает, что им неудобно печатать текст, нажимая физические кнопки.

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"Исследование объясняет, почему молодые люди, которые проводят больше времени в социальных сетях, общаясь друг с другом, демонстрируют более высокие скорости набора текста", – говорит Анна Фейт, исследователь и соавтор исследования из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Согласно исследованию, чтобы повысить скорость набора слов на смартфонах, желательно использовать функцию автозамены, которая ускоряет печатание на 9 слов в минуту, но использование подсказок может замедлить набор на 2 слова, поскольку пользователи отвлекаются на их выбор. Проверить свою скорость набора текста можно по этой ссылке.

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