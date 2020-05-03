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На Солнце обнаружили огненные дожди: фото

Редкое явление, называемое огненным или коронарным дождем, было захвачено астрономом-любителем

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:16

Астроном-любитель Джейсон Гензель обнаружил редкое явление на Солнце, известное как коронарный дождь. Зафиксировать это явление Джейсону удалось при помощи вручную собранного солнечного телескопа и увидеть дождь с расстояния в 150,49 миллионов километров.

Корональный дождь — это явление, которое иногда происходит в солнечной короне, когда горячая плазма охлаждается и конденсируется в сильные магнитные поля, связанные с областями, создающие солнечные вспышки. Плазма притягивается к магнитным полям, прежде чем конденсироваться и постепенно выпадать обратно на поверхность Солнца в виде своеобразных осадков.

Коронарный дождь

Магнитные поля не видны, однако заряженная плазма вынуждена перемещаться вдоль линий и выглядит яркой на ультрафиолетовой длине волны в 304 Ангстрем, очерчивая поля и постепенно возвращаясь к поверхности Солнца.

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Солнце на фотоснимке выглядит темным из-за специального фильтра, который позволяет отсеивать прямой солнечный свет, оставляя видимой только корону для подробного ее изучения. Джейсон также показал, что затемнение солнца при последующей обработке фактически помогает невооруженным глазом заметить слабый контраст в структуре, помогающий заметить необычные явления в атмосфере нашей звезды.

Астроном также отметил, что плазма в атмосфере Солнце разогревается до миллиона градусов по Кельвину.

Напомним, что ранее ученые представили лучшие фото из космоса, где показано великолепие Солнца. В то же время астрономы предостерегают о том, что яркая звезда неба готовится взорваться.

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Источники: Reddit , TechRepublic
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