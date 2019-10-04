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На спутнике Сатурна нашли источник жизни

Ледяной спутник Сатурна извергает органические соединения, которые могут предшествовать жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
Мертвый зонд NASA "Кассини" обнаружил частицы жизни
Мертвый зонд NASA "Кассини" обнаружил частицы жизни
Фото: CNET

Зонд NASA "Кассини" отправился в свой последний полет в атмосферу Сатурна в сентябре 2017 года, но астрономы все еще изучают данные, которые он отправил обратно на Землю до своей гибели. Новые исследования доказывают, что космический аппарат зафиксировал "новые виды органических соединений", предшественников аминокислот. "Кассини" обнаружил эти частицы жизни, кода пролетал сквозь лед, выброшенный гейзером из недр спутника Сатурна Энцелада.

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Азотсодержащие и кислородсодержащие соединения являются важным доказательством вероятного существования жизни под поверхностью спутника, где, по всей видимости, существует подземный океан. Исследование, опубликованное в журнале "Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества" (MNRAS) от 2 октября, подробно описывает обнаруженные соединения с помощью космического корабля "Кассини".

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Новое открытие использовало данные масс-спектрометров "Кассини", специальных приборов, подключенных к космическому кораблю, которые могут выделять атомы из полученных образцов. Пролетая через кольцо Е Сатурна, где заканчивался выброс выброшенного льда из Энцелада, ионно-нейтральный масс-спектрометр (INMS) и анализатор космической пыли (CDA) смогли разглядеть смесь молекул, содержащихся внутри льда.

Спутник Сатурна Энцелад
Спутник Сатурна Энцелад
Фото: NASA

Астрономы подозревают, что огромные гидротермальные источники, находящиеся глубоко в океане Энцелада, выбрасывают горячий материал из ядра спутника. Эти выбросы лавы смешивается с океанской водой, и в конечном итоге выбрасывается из ледяных гейзеров через трещины на поверхности в космос. Это означает, что органическое соединения берут свое начало в большом океане Энцелада. И, по мнению ученых, если гидротермальные жерла на спутнике работают так же, как и на Земле, то они могут стимулировать превращение этих соединений в аминокислоты.

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"Если условия будут благоприятными, то эти молекулы, поступающие из глубокого океана Энцелада, могут находиться на том же пути развития, как и на Земле несколько миллиардов лет назад", – объясняет Нозайр Хаваджа, ведущий исследователь проекта.

Стоит отметить, что уже не первый раз органические соединения были замечены на ледяном спутнике. В июне 2018 года, используя данные "Кассини", ученые из Юго-западного научно-исследовательского института обнаружили невероятную находку – органическую химию в замерзшем льде.

Также ученые ранее выдвигали теорию, что еще один из спутников Сатурна может быть обитаем.

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Источник: CNET
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