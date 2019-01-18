На спутнике Сатурна зафиксировали дожди

На самом большом спутнике планеты потеплело до -170 градусов по Цельсию

Летний сезон на Титане задержался на 2 года Фото: Wallpapers Den

Космический аппарат "Кассини" находящийся на орбите Сатурна, зафиксировал смену времени года на Титане – самом большом спутнике планеты. Сейчас на нем наступило лето, которое сопровождается обильными осадками в виде дождей.

Отблески солнечных лучей указывают на наличие мокрой поверхности после дождей. Фото: Hi-News

О смене сезона на "летний" ученые узнали исходя из снимков Титана – участок площадью в 120 тысяч квадратных километров отражал свет, что означало наличие большой лужи, оставшейся после дождя. Стоит отметить, что дожди на спутнике не водяные, а в виде жидкого метана. Также сейчас там потеплело до -170 градусов по Цельсию – при таких условиях многие газы переходят в жидкое состояние и выпадают в виде осадков.

Поверхность Титана с жидкими морями метана. Фото: Little Viral Things

Последний раз летний сезон на Титане был в 2004 году, когда "Кассини" начал свою исследовательскую миссию и отправил на его поверхность зонд "Гюйгенс". По расчетам астрономов, следующее лето на Титане должно было наступить в 2017 году, но этого не произошло. Задержка длилась чуть менее 2 лет — аппарат заметил осадки только сейчас.

Титан в естественных цветах – снимок "Кассини"

На данный момент астрономы пытаются выяснить причину задержки смены сезона. Когда она станет ясна, исследователи введут корректировки в созданную ими климатическую модель спутника. Точное расписание смены сезонов на спутнике Сатурна поможет в улучшении атмосферных моделей далеких экзопланет.

Напомним, что ранее зонд NASA запечатлел захватывающее фото Земли из глубин космоса. А ранее ученые впервые увидели инопланетную систему.