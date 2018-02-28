На Землю падает китайская орбитальная станция

Сегодня, 10:01

Орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена 29 сентября 2011 года

Станция, вероятней всего, сгорит в атмосфере. Фото: pixabay
Станция, вероятней всего, сгорит в атмосфере. Фото: pixabay

Американские и европейские специалисты уточнили время прекращения баллистического существования на орбите и входа в плотные слои атмосферы первой китайской орбитальной станции "Тяньгун-1".

Как сообщает американский специализированный сайт, пользующийся данными Системы контроля космического пространства США, согласно прогнозу, который будет постоянно уточняться, это произойдет ориентировочно 10 апреля. В этот день не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки станции, масса которой составляет 8.5 тонн, могут достичь поверхности Земли, пишет "Телеграф".

Европейское космическое агентство (ЕКА) в своем прогнозе дает временное "окно", когда может произойти это событие — с 25 марта по 17 апреля. Ранее сообщалось, что с учетом наклонения орбиты станции (42,7 градусов) угроза падения ее не сгоревших в плотных слоях атмосферы обломков существует для районов, географически лежащих между 43 градусами южной широты и 43 градусами северной широты. Территория Украины в эту полосу не попадает.

Точность прогноза времени и места возможного падения обломков станции, имеющей в международном каталоге номер 2011-053А, в американском — 37820, будет повышаться по мере приближения указанной даты. Орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена 29 сентября 2011 года. За время нахождения на орбите она приняла две пилотируемых экспедиции.

Напомним, ранее было доказано, что черные дыры могут стирать прошлое,

Также сообщалось, что в надувном отеле на орбите Земли можно будет жить уже через три года  

О том, как Илон Маск отправил в космос свою супертяжелую ракету Фалкон Хэви, смотрите на видео ниже:
Китай, космос, падение, орбитальная станция

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