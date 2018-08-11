Над Луной пролетел загадочный темный диск (видео)

Рационального объяснения обнаруженному НЛО над поверхностью Луны у уфологов и астрономов пока нет.

Объект не похож ни на один известный спутник. Фото: The Inquisitr

Астроном-любитель из Турции запечатлел на видео НЛО, который медленно летел над поверхностью Луны. Странный объект внешне напоминал шар или диск темного оттенка.

Свою находку мужчина начал снимать на фотокамеру. Затем отснятый материал астроном передал уфологам для тщательного изучения.

После подробного анализа, специалисты пришли к выводу, что мужчина однозначно не запечатлел спутник или Международную космическую станцию – скорость объекта была слишком низкой. Также это не мог быть астероид.

Рационального объяснения обнаруженной находке над поверхностью Луны у уфологов и астрономов пока нет.

Напомним, что ранее на Луне обнаружили аномальные явления, на Луне находили следы древней жизни, а красоту Лунного затмения показали с орбиты.