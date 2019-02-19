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Над Украиной взойдет суперлуна: видео

Жители нашей страны и всей Земли смогут наблюдать главное суперлуние 2019 года

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:55

В ночь с 19 на 20 февраля Луна пройдет ближайший перигей 2019 года, когда наш естественный спутник Земли приблизится на минимальное расстояние, которое составит 356,7 тысяч километров, тогда как среднее расстояние составляет 384 тысячи километров. Это событие называется Суперлуние – благодаря ему с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, нежели обычно.

При прохождении полного Лунного перигея, спутник Земли выглядит на 14% больше в диаметре и на 30% ярче. Точка прохода максимального перигея произойдет в 17:54 по киевскому времени, однако само явление можно будет наблюдать с Земли всю ночь при условии чистого неба.

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Астрологи советуют вечером избавляться от дурных мыслей, посвятить время семье и творчеству. А древние украинцы верили, если поцеловать любимых в яркую полнолуние — эта пара навсегда будет вместе. В следующий раз суперлуну такого размера жители Земли увидят только через 33 года.

Одно из трех суперлуний 2019 года жители Северного полушария наблюдали 21 января. Тогда суперлуние совпало с полным затмением Луны, и можно было наблюдать редкое астрономическое явление – кровавую суперлуну.

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Напомним, что недавно во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество, которое объясняет наличие скрытой массы. Также мы рассматривали ТОП-5 странных мировых феноменов, которые не может объяснить наука.

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Источник: BBC
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