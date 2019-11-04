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"Напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10

Уведомления о скором прекращении поддержки Windows 7 сработали – пользователи переходят на новые операционные системы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Популярность Windows 7 падает
Популярность Windows 7 падает
Фото: Pexels

В 2019 году Microsoft объявила, что поддержка Windows 7 будет прекращена в начале 2020 года, и начала распространять "пугающие" уведомления о необходимости отказаться от этой операционной системы. Буквально недавно срок поддержки Windows 7 был расширен до осени 2020 года, но, как показала статистика, метод "запугивания" сработал – пользователи активнее начали переходить на Windows 10.

Смотрите также в сюжете о грязных подробностях компьютерных мастеров:

Статистика NetMarketShare за октябрь 2019 года демонстрирует, что доля Windows 7 на мировом рынке операционных систем постепенно снижается. Отток пользователей напрямую связан с приближением даты завершения жизненного цикла операционной системы. Естественно, что за аналогичный период доля Windows 10 возросла. Это означает, что большинство пользователей Windows 7 решили выбрать Windows 10 в качестве своей новой ОС.

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Если говорить о цифрах, то доля Windows 10 увеличилась почти на 2% – с 52,33% в сентябре до 54,32% в октябре. Количество устройств Windows 7 сократилось на 1,71% – с 28,61% до 26,90%. Методы Microsoft по агитации перехода на Windows 10 дают свои плоды – пользователи осознают важность получения обновлений для безопасности личных данных, которые на "семерке" скоро будут упразднены с прекращением поддержки.

Статистика NetMarketShare за октябрь 2019 года
Статистика NetMarketShare за октябрь 2019 года
Фото: NetMarketShare

Общая картина показывает, что Windows безоговорочно лидирует в мировом рейтинге операционных систем – она установлена на 86,82% настольных компьютеров. Доли macOS и Linux составляют 10,97% и 1,55% соответственно.

Напомним, что ранее Microsoft обещала, что обновления сделают Windows 10 "супер быстрым". Также недавно Microsoft ввела жесткий запрет в Windows 10.

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Источник: NetMarketShare
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