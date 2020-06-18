NASA готовит межпланетную миссию к Нептуну и его спутнику Тритону

Космическое агентство готовит миссию Trident по изучению самой далекой планеты Солнечной системы и ее спутника

NASA официально заявило, что готовит новую космическую миссию. В недалеком будущем космическое агентство запустит космический корабль, который посетит девятую планету Солнечной системы – Нептун, а также изучит его спутник Тритон. У миссии будет три основные цели: определить, является ли подземный океан источником ледяных гейзеров, нанести на карту оставшуюся часть поверхности спутника Тритона ("Вояджер-2" исследовал лишь около 40% поверхности спутника) и распутать тайна удивительно молодой поверхности луны Нептуна.

Нептун посетил лишь один космический корабль – "Вояджер-2". Максимальное сближение в 48 тыс. километров состоялось 24 августа 1989 года. Но тогда космический аппарат пролетел мимо и смог лишь приоткрыть завесу тайн этой планеты. При этом больше всего внимания ученых привлекла не сама планета, а ее спутник Тритон. Снимки, отосланные обратно на Землю, открыли огромные залежи замерзшего азота, ландшафт, который интригует своей "дынной коркой", гейзеры, а также слабую атмосферу с облаками.

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Миссия получила название Trident ("Трезубец", как символ бога Нептуна), и поможет ученым ответить на все эти вопросы. К лету 2021 года NASA выберет два сценария предложенных миссий, чтобы начать их в средине десятилетия.

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Спутник Нептуна Тритон Фото: TechSpot

Однако Trident противостоят еще несколько миссий. Проект по изучению атмосферы Венеры Davinci+ и Io Volcano Observer, по исследованию спутника Юпитера Ио – самое вулканически активное тело в нашей Солнечной системе. NASA придется выбрать одну из трех.

Сценарий миссии Trident Фото: NASA

В случае победы Trident NASA отправит к планете космический аппарат в октябре 2025 года, чтобы воспользоваться преимуществом окна "один раз в 13 лет", в котором Земля выровнена с Юпитером таким образом, чтобы космический корабль мог использовать гравитационное притяжение обеих планет для гравитационного маневра. Если все пойдет по плану, то космическое "свидание" с Нептуном и Тритоном состоится в 2038 году.

Напомним, что ранее у "соседа" Солнца обнаружена редкая экзопланета Супер-Нептун. Также ранее ученые открыли "вторую Землю" – потенциально обитаемую экзопланету, которая по размерам чуть меньше Нептуна.

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