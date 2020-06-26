NASA исследует технологии пришельцев во внеземных мирах

Исследование будет сосредоточено на экзопланетах, которые являются потенциально обитаемыми

NASA выдало первый за три десятилетия грант на поиск внеземного разума по программе SETI. Работа профинансирована в рамках сотрудничества между Университетом Рочестера и Гарвард-Смитсоновским центром астрофизики. Исследователи будут изучать потенциальные искусственные сигналы, указывающие на передовые технологии пришельцев.

Исследователи будут сосредоточены на изучении типов свидетельств, указывающих на существование инопланетных технологий за пределами Земли, которые могут быть получены только от передовых инопланетных цивилизаций. Исследование будет сосредоточено именно на экзопланетах, которые являются потенциально обитаемыми, подобными Земле, находящиеся в потенциально обитаемой зоне своих звезд.

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Согласно SlashGear, Поисковая группа сосредоточится на двух конкретных типах технических сигнатур, которые, в случае обнаружения, будут указывать на наличие солнечных батарей или загрязнения атмосферы. Искусственные химические вещества, обнаруженные в атмосфере далекой планеты, могут указывать на активность промышленности, например, как это сейчас происходит на Земле. Изменение длины волн света, отраженных от солнечных панелей, может косвенно намекать на наличие инопланетян, которые аккумулируют энергию со своей звезды, используя солнечные батареи.

Стоит отметить, что ранее ученые сосредоточились на биосигнатурах, которые могли указывать на присутствие жизни на этих планетах. Новое исследование будет сосредоточено на техносигнатурах. Поскольку за последние пару десятилетий было обнаружено более 4 тысяч экзопланет, новый подход дает исследователям обширный каталог мест для поиска.

Напомним, что ранее по мнению ученых Земля оказалась менее пригодной для жизни. Также недавно во Вселенной был обнаружен двойник Земли.

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