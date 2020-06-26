Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

NASA исследует технологии пришельцев во внеземных мирах

Сегодня, 09:05

Исследование будет сосредоточено на экзопланетах, которые являются потенциально обитаемыми

NASA выдало первый за три десятилетия грант на поиск внеземного разума по программе SETI. Работа профинансирована в рамках сотрудничества между Университетом Рочестера и Гарвард-Смитсоновским центром астрофизики. Исследователи будут изучать потенциальные искусственные сигналы, указывающие на передовые технологии пришельцев.

Исследователи будут сосредоточены на изучении типов свидетельств, указывающих на существование инопланетных технологий за пределами Земли, которые могут быть получены только от передовых инопланетных цивилизаций. Исследование будет сосредоточено именно на экзопланетах, которые являются потенциально обитаемыми, подобными Земле, находящиеся в потенциально обитаемой зоне своих звезд.

Смотрите также в сюжете о том, как парень сделал из себя пришельца:

Согласно SlashGear, Поисковая группа сосредоточится на двух конкретных типах технических сигнатур, которые, в случае обнаружения, будут указывать на наличие солнечных батарей или загрязнения атмосферы. Искусственные химические вещества, обнаруженные в атмосфере далекой планеты, могут указывать на активность промышленности, например, как это сейчас происходит на Земле. Изменение длины волн света, отраженных от солнечных панелей, может косвенно намекать на наличие инопланетян, которые аккумулируют энергию со своей звезды, используя солнечные батареи.

Стоит отметить, что ранее ученые сосредоточились на биосигнатурах, которые могли указывать на присутствие жизни на этих планетах. Новое исследование будет сосредоточено на техносигнатурах. Поскольку за последние пару десятилетий было обнаружено более 4 тысяч экзопланет, новый подход дает исследователям обширный каталог мест для поиска.

Напомним, что ранее по мнению ученых Земля оказалась менее пригодной для жизни. Также недавно во Вселенной был обнаружен двойник Земли.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
NASA показало потрясающие виды закатов на планетах Солнечной системы Найдено доказательство существования океана глубоко под землей Три главных закона Вселенной, которые работают для всех и всегда Астронавт NASA показал впечатляющее солнечное затмение из космоса
наука NASA пришельцы вселенная жизнь исследователи
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Собчак угодила в больницу с поломанным носом
Собчак угодила в больницу с поломанным носом
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности

Популярные статьи

Вчера, 14:00Travel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

Вчера, 05:55Fun

Просто волшебство: две незнакомые девушки с одинаковой внешностью встретились на пляже, фото

24 июняТехно

Найдено доказательство существования океана глубоко под землей

24 июняШоу-бизнес

Обвинил в смерти парня: отец погибшей на Бали Анастасии Тропицель рассказал детали похорон

24 июняШоу-бизнес

Сын Виктора Павлика сделал новое заявление о своей онкологии

24 июняTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

24 июняFun

Турист снимал свою подругу на видео и неожиданно заметил возле нее огромного хищника

24 июняТехно

Вселенская авария: Черная дыра столкнулась с необъяснимым объектом

24 июняWellness

Первая помощь при отравлении едой: чего категорически нельзя делать

24 июняFood

Как приготовить классический соус бешамель

24 июняFun

Мужчина сделал фото во время отдыха и удивился, когда рассмотрел фон

23 июняFun

Десятиметровый позвоночник неизвестного животного обнаружили на пляже: фото

23 июняАфиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

23 июняWellness

Инфекционист развенчал мифы про коронавирус

23 июняШоу-бизнес

"Новая я": Оля Полякова поразила кардинальной сменой имиджа

23 июняFood

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
Собчак оказалась в больнице со сломанным носом
Собчак оказалась в больнице со сломанным носом
Панин матом объяснил, почему Ефремова надо срочно отпустить
Панин матом объяснил, почему Ефремова надо срочно отпустить
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Сестра Лободы Ксения показала свою фигуру во всей красе
Сестра Лободы Ксения показала свою фигуру во всей красе
Брежнєва оголила бюст, показавши, за що її любить Меладзе
Брежнєва оголила бюст, показавши, за що її любить Меладзе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять