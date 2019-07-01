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NASA определила новую миссию для полетов в Солнечной системе

Dragonfly займется изучением поверхности и атмосферы спутника Сатурна в 2034 году

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:09
Миссия стоимостью 850 миллионов долларов рассчитана на 2,7 земных года
Миссия стоимостью 850 миллионов долларов рассчитана на 2,7 земных года
Фото: Популярная Механика

Определена новая миссия NASA, которая включает создание посадочного аппарата Dragonfly ("Стрекоза") для полетов на спутнике Сатурна Титане в рамках проекта New Frontiers ("Новые Рубежи"). Dragonfly займется изучением поверхности и атмосферы спутника Сатурна. Беспилотник будет первым летающим аппаратом, который не будет использовать реактивную тягу или воздушный шар для полетов в атмосфере другого объекта Солнечной системы – у него для этого предусмотрены пропеллеры.

Смотрите также в сюжете о том, как NASA займется исследованием снежинок:

"Стрекоза – это беспилотник размером с марсоход Opportunity, который сможет летать с места на место на Титане, используя пропеллеры", – заявила на брифинге ведущий исследователь миссии Элизабет Тертл.

Dragonfly представляет собой огромный восьмироторный дрон размерами 3х3 метра. Мощности двигателей хватит чтобы поднять "Стрекозу" над поверхностью Титана на высоту в 14 километров менее чем за час, преодолевая при этом расстояние до 8-10 километров. Передвижение будет осуществляться в виде таких гигантских "прыжков" один раз в 16 дней. Во время перелетов дрон автоматически будет выбирать следующее место для посадки, а также изучать погоду, пролетая в атмосфере.

Dragonfly будет делать огромные прыжки на расстояние в 8 километров
Dragonfly будет делать огромные прыжки на расстояние в 8 километров
Фото: NASA

Выбор в пользу дрона был не случайным. Ездить на Титане гораздо сложнее, чем летать, из-за низкой гравитации, составляющая всего 1/7 от земной. При этом плотность атмосферы в 4 раза выше, чем на нашей планете, а такие условия делают спутник Сатурна идеальным для полетов. Более того, дрону не нужны мощные двигатели для поднятия своего веса – достаточно будет легких моторчиков и питания от солнечных батарей, чтобы взмыть в воздух.

Dragonfy представляет собой 8-моторный квадрокоптер
Dragonfy представляет собой 8-моторный квадрокоптер
Фото: NASA

"Если бы человек оказался на Титане, то смог бы подняться в воздух при помощи собственной мышечной силы, используя простые крылья на руках", – объясняет Элизабет.

Мощности двигателей хватит чтобы поднять "Стрекозу" над поверхностью Титана на высоту в 14 километров
Мощности двигателей хватит чтобы поднять "Стрекозу" над поверхностью Титана на высоту в 14 километров
Фото: NASA

Аппарат будет оснащен двумя масс-спектрометрами, несколькими камерами, блоком метеорологических и геофизических датчиков, а также бурами для сбора образцов. Основными научными задачами для Dragonfly станут изучение химического состава проб атмосферы и поверхностного слоя грунта с целью понимания процессов, идущих на Титане, в том числе мониторинг погоды и фотосъемку поверхности Титана, а также сейсмические исследования.

Старт миссии запланирован на 2026 год, а прибытие к Титану — на 2034 год. Миссия стоимостью 850 миллионов долларов рассчитана на 2,7 земных года.

Напомним, что ранее ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной. А недавно аппарат NASA побил космический рекорд.

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Источник: The Verge
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