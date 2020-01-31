NASA отключила космический телескоп после 16 лет изучения сверххолодной Вселенной

Причина отключения проста – у NASA нет денег на содержание старого космического аппарата

"Спитцер" помогал науке с 2003 года Фото: The Verge

После 16 лет верной службы науке, NASA приняла решение отключить космический телескоп "Спитцер" (Spitzer). Обсерватория совершила большое количество новаторских открытий о Вселенной с момента ее запуска в 2003 году, начиная с изображения некоторых из самых старых звезд во Вселенной и заканчивая обнаружением света, отраженного экзопланетами.

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Ранее планировалось, что Spitzer выйдет из строя в 2018 году, но он продолжал работать из-за переноса запуска следующего телескопа NASA. С приближением завершения постройки космического телескопа Джеймса Уебба плодотворная миссия "Спитцера" подошла к концу.

Туманность Северная Америка, видимая в видимом и инфракрасном свете, полученная со "Спитцера" Фото: NASA

С другой стороны, телескоп Джеймса Уебба должен стартовать не раньше марта 2021 года, зачем было отключать "Спитцер" так рано? Причина проста – у NASA банально нет денег на содержание старого космического аппарата. В 2017 году космическое агентство приступило к поиску частных организаций для финансирования "Спитцера", стоимость эксплуатации которого в 2018 году составила примерно 11 миллионов долларов. Поиск инвесторов успехом не увенчался, поэтому было принято решение отключить "Спитцер" навсегда.

Несмотря на то, что телескоп отключен, он все еще может помочь ученым сделать больше открытий в будущем. Исследователям еще предстоит огромная работа по изучению громадного архива полученных данных со "Спитцера". Возможно, в некоторых записях находятся нераскрытые великие открытия.

Художественное изображение невидимого кольца Сатурна, открытого "Спитцером" Фото: NASA

"На изучение всех данных, которые мы получили со "Спитцера", уйдет не одно десятилетие", – рассказывает Луиза Ребулл, научный сотрудник миссии NASA.

"Спитцер" – один из четырех космических телескопов, управляемых NASA, известных как Великие обсерватории. Его компаньонами являются Комптоновская гамма-обсерватория, Чандровская рентгеновская обсерватория и знаменитый космический телескоп Хаббла. В совокупности четыре телескопа предназначались для наблюдения за сверххолодной далекой Вселенной на максимально возможном количестве световых волн – от видимого света, который мы можем видеть, до невидимых человеческому глазу диапазонов спектра.

Задачей Спитцера было наблюдение в инфракрасном свете – человек не может его увидеть, но способен ощущать как тепло. Это крайне полезно, потому что в космосе существует много объектов, таких как экзопланеты и коричневые карликовые звезды, которые слишком тусклы, и оптические телескопы не способны разглядеть их в видимом свете.

Объединив инфракрасные данные "Спитцера" с изображениями видимого света с космического телескопа Хаббла, ученые могут сформировать более полное представление о Вселенной. Инфракрасные датчики Spitzer также помогли ему проанализировать межзвездную пыль. В течение огромного промежутка времени гравитация сближает эти частицы, в конечном итоге образуя звезды и планеты. Анализ химического состава этой пыли помог NASA узнать больше об их составе и происхождении нашей собственной Солнечной системы.

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Телескоп был способен "видеть" сквозь гигантские облака пыли, чтобы наблюдать за объектами, которые могут скрываться внутри них. И одно из величайших открытий "Спитцера" – обнаружение гигантского кольца Сатурна, которое раньше было незаметным.

Однако, чтобы просматривать холодную Вселенную, телескоп сам должен быть охлажденным, чтобы тепло корпуса не мешало наблюдениям. Таким образом орбиту телескопа вывели подальше от Земли, а сам аппарат снабдили специальным теплоносителем из жидкого гелия, который помогал "Спитцеру" и его приборам работать при холодной температуре -273 градусов по Цельсию. Однако в 2009 году теплоноситель испарился, что вызвало его нагрев, и аппарат больше не мог вести точные наблюдения и последние годы вел наблюдения в "щадящем" режиме.

Напомним, что ранее ученые рассмотрели поверхность Солнца "вблизи". А в начале 2020 года гигантский телескоп FAST начал искать жизнь во Вселенной.

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