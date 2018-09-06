NASA ожидает важный звонок из Марса

В космическом агентстве сообщили, у вышеднего из строя марсохода осталось 45 дней, чтобы связаться с NASA.

В агентстве все еще надеются "услышать" марсоход. Фото: universetoday.com

Самый долгоживущий ровер на Марсе Opportunity в начале лета перестал передавать сигналы. 3 месяца назад на Красной планете началась масштабная катастрофа, в которой исчез марсоход.

NASA ждали ответа сигнала от Opportunity, но до сих пор не получила его, несмотря на закончившуюся пылевую бурю. Марсоход питается от солнечных батарей, вероятно после бури их засыпало толстым слоем песка и ровер не может получить достаточно энергии, чтобы включиться.

Тем не менее, NASA надеются, что порывы ветра со временем развеют с ровера песок, и он "позвонит" домой на Землю. В космическом агентстве сообщили, у ровера осталось 45 дней, чтобы связаться с NASA до того, как они перестанут его искать.

Аппарат 15 лет успешно изучал Марс, в то время как его "брат-близнец" Spirit прекратил работу в 2010 году из-за разряда батарей в холодные зимние ночи.

Следы, оставленные ровером на марсианской пустыне twitter.com/tanyaofmars

У Opportunity все еще есть шанс на восстановление, так как на Марсе наступает летний период и планета будет получать больше тепла. Однако если слой песка на батареях слишком большой, шансов на восстановление у Opportunity не будет.

Напомним, что ранее ровер помог ученым раскрыть тайну исчезнувшего океана на Марсе, а другой аппарат Curiosity на поверхности Красной планеты обнаружил древний артефакт с Земли.