NASA планирует первую межзвездную миссию к планете Проксима b

Запустить к ближайшей к Солнцу звездной системе группу микрозондов в JPL планируют к столетней годовщине высадки на Луне

Энтони Фриман из Лаборатории реактивного движения (JPL) в Пасадене рассказал на конференции Американского географического союза (AGU) о будущей межзвездной миссии к Альфа Центавра; содержание доклада излагает New Scientist.

Запустить к ближайшей к Солнцу звездной системе группу микрозондов в JPL планируют в 2069 году, к столетней годовщине высадки на Луне. Цель миссии — экзопланета Проксима b, которая вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра.

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Чтобы приблизиться к планете, зондам предстоит преодолеть расстояние в 4,4 световых года. В JPL расчитывают пройти эту дистанцию за 44 года; для этого зондам нужно развить скорость в 10 раз меньше скорости света. Если запуск состоится в 2069 году, зонды достигнут цели в 2113 г.

"Все очень туманно, — говорит Фриман, — Но до 2069 года есть время на то, чтобы подготовиться".

Планету Проксима b обнаружили в августе прошлого года; поначалу на нее возлагали большие надежды в смысле поисков жизни, однако позже было установлено, что соседство с неспокойным и активным красным карликом, скорее всего, губительно для всех знакомых нам форм жизни.

Ранее сообщалось, что очередная экспедиция отправится к МКС.

Напомним, специалисты НАСА наблюдали мощное авроральное сияние на Марсе, вызванное выбросом массы из атмосферы Солнца 10 сентября 2017 года.

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