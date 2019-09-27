NASA показали настоящий вид черной дыры: видео

Визуализация дает лучшее понимание того, как мощная гравитация черных дыр влияет на пространство и время

NASA показало, как гравитация черной дыры искажает свет Фото: Pinterest

Центр космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд воссоздал высококачественную визуализацию черной дыры с имитацией падение на нее вещества, которое при приближении разогревается, формируя аккреционный диск. В результате удалось получить световой эффект "карнавального зеркала", демонстрирующий невероятно мощную гравитацию черной дыры, которая искажает свет, излучаемый различными областями диска.

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Учитывая враждебную природу черных дыр, а также ее огромное расположение от Земли, невозможно изучить эти области вблизи. Второй лучший вариант — это создать визуализацию, основанную на подробных данных от наблюдений за этими загадочными объектами во Вселенной.

Анимированная визуализация черной дыры

"Яркие узлы постоянно образуются и рассеиваются в диске при закручивании магнитных полей. Ближайший к черной дыре газ вращается со скоростью, близкой к скорости света, в то время как внешние части вращаются немного медленнее. Эта разница растягивается и срезает яркие узлы, создавая светлые и темные полосы на диске", – объяснили в космическом агентстве.

Чрезвычайно мощное гравитационное поле черной дыры искажает свет, излучаемый различными частями диска, и в зависимости от угла обзора наибольшее искажение можно наблюдать по краям. Диск выглядит ярче с левой стороны по сравнению с правым. Согласно данным NASA, это происходит из-за эффектов относительности Эйнштейна, которые дают "импульс" светящемуся газу слева, в то время как справа происходит то, где газ отходит от этого угла.

Черная дыра с аккреционным диском Фото: NASA

Рядом с центром черной дыры возникает "фотонное кольцо" в результате чрезмерного гравитационного изгиба света. Кольцо содержит несколько кругов тусклого света, который несколько раз облетел черную дыру. Внутри этого кольца находится тень черной дыры, которая примерно в два раза больше горизонта событий, ее области пространства, из которой ничто не может вырваться.

Напомним, что ранее астрономы получили первое в истории человечества фото черной дыры. Также недавно ученые сделали неожиданное открытие о черных дырах.

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