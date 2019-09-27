Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

NASA показали настоящий вид черной дыры: видео

Визуализация дает лучшее понимание того, как мощная гравитация черных дыр влияет на пространство и время

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50
NASA показало, как гравитация черной дыры искажает свет
NASA показало, как гравитация черной дыры искажает свет
Фото: Pinterest

Центр космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд воссоздал высококачественную визуализацию черной дыры с имитацией падение на нее вещества, которое при приближении разогревается, формируя аккреционный диск. В результате удалось получить световой эффект "карнавального зеркала", демонстрирующий невероятно мощную гравитацию черной дыры, которая искажает свет, излучаемый различными областями диска.

Смотрите также в сюжете о том, как инопланетяне стале чаще посещать Землю:

Учитывая враждебную природу черных дыр, а также ее огромное расположение от Земли, невозможно изучить эти области вблизи. Второй лучший вариант — это создать визуализацию, основанную на подробных данных от наблюдений за этими загадочными объектами во Вселенной.

Анимированная визуализация черной дыры

"Яркие узлы постоянно образуются и рассеиваются в диске при закручивании магнитных полей. Ближайший к черной дыре газ вращается со скоростью, близкой к скорости света, в то время как внешние части вращаются немного медленнее. Эта разница растягивается и срезает яркие узлы, создавая светлые и темные полосы на диске", – объяснили в космическом агентстве.

Читайте также:
У черной дыры проснулся "голод" галактических масштабов

Чрезвычайно мощное гравитационное поле черной дыры искажает свет, излучаемый различными частями диска, и в зависимости от угла обзора наибольшее искажение можно наблюдать по краям. Диск выглядит ярче с левой стороны по сравнению с правым. Согласно данным NASA, это происходит из-за эффектов относительности Эйнштейна, которые дают "импульс" светящемуся газу слева, в то время как справа происходит то, где газ отходит от этого угла.

Черная дыра с аккреционным диском
Черная дыра с аккреционным диском
Фото: NASA

Рядом с центром черной дыры возникает "фотонное кольцо" в результате чрезмерного гравитационного изгиба света. Кольцо содержит несколько кругов тусклого света, который несколько раз облетел черную дыру. Внутри этого кольца находится тень черной дыры, которая примерно в два раза больше горизонта событий, ее области пространства, из которой ничто не может вырваться.

Напомним, что ранее астрономы получили первое в истории человечества фото черной дыры. Также недавно ученые сделали неожиданное открытие о черных дырах.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Осеннее равноденствие 2019: когда и во сколько произойдет и что означает Обнаружена нейтронная звезда ошеломительных размеров Обнаружена "живая" экзопланета с облаками и дождями Первый в мире космический отель появится уже через шесть лет
наука космос вселенная черная дыра
Источник: NASA
Реклама

Новости партнеров

В о. Колысай нашли не свойственное для данного водоема животное
В о. Колысай нашли не свойственное для данного водоема животное
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 09:17Fun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Сегодня, 07:24Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 15:20Fun

Женщина похудела на 14 кг, отказавшись всего лишь от одного продукта: фото

Вчера, 15:01Стиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва образов первых леди

Вчера, 11:48Travel

Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофаги

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

Вчера, 08:22Fun

Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"

25 сентябряШоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

25 сентябряШоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

24 сентябряПсихология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

24 сентябряШоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

24 сентябряFun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

24 сентябряШоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

24 сентябряШоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

24 сентябряШоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

24 сентябряFun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

Новости партнеров

Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Визначено найкращий вік для народження дитини
Визначено найкращий вік для народження дитини
Царская ватрушка с творогом. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Царская ватрушка с творогом. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов