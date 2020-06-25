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NASA показало потрясающие виды закатов на планетах Солнечной системы

Сегодня, 10:10

Закаты на разных планетах выглядят по-разному в зависимости от состава их атмосферы

NASA выпустило симуляцию, которая демонстрирует, как выглядят солнечные закаты на других планетах и спутниках Солнечной системы. Каждое смоделированное видео основано на данных об атмосфере этих планет, включая плотность, состав, температуру, учтено также расстояние до Солнца и его яркость по мере удаления. Симуляция включает атмосферы Урана, Марса, Венеры и спутника Сатурна Титана.

Закаты разных планет будут выглядеть определенным образом в зависимости от их атмосферы. К примеру, на Земле преобладают глубокие синие тона, на Венере и Титане небо оранжевое, а на Уране – ярко голубое. Это вызвано тем, что солнечный свет фильтруется в атмосфере, где такие вещества, как гелий и водород, поглощают волны определенной длины. В некоторых случаях моделирование включает "гало", которое представляет собой солнечный свет, рассеянный частицами в облаках.

Смотрите также в сюжете о том, почему не все верят в намерения Греты Тунберг спасти планету:

Компьютерная модель, имитирующая закаты, создана специалистом по планетам НАСА Джеронимо Вильанеува. Моделирование показывает, как постепенное изменение вечернего неба будет выглядеть на этих планетах, как если бы их наблюдал человек.

Напомним, ранее астронавт NASA показал впечатляющее солнечное затмение из космоса. А на днях ученые обнаружили, что черная дыра столкнулась с необъяснимым объектом.

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Источник: SlashGear
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