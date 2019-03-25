NASA получили "посмертное" послание с Марса

Посмертная панорама марсохода Opportunity состоит из 354 изображений

Марсоход Opportunity прислал на Землю последние фотографии перед отключением Фото: NASA

В прошлом году связь с марсоходом Opportunity была внезапно потеряна из-за огромного пылевого урагана, разбушевавшегося на Красной планете. Полгода спустя многочисленных попыток связаться с ровером, NASA официально признали его мертвым. Тем не менее Космическое агентство смогло получить последние снимки с аппарата, объединило их фотографии и опубликовало получившийся результат в виде "посмертной" панорамы.

Последний раз Opportunity был в Долине Настойчивости – именно ее пейзаж запечатлен на последних фото. Местность представляет собой систему неглубоких впадин, спускающихся на восток от края кратера до его нижней точки. Ее протяженность равна примерно двум футбольным полям.

Панорама Марса, сделанная ровером Opportunity Фото: NASA

Панорама (полный размер) состоит из 354 изображений, которые "Оппортьюнити" снимал с 13 мая по 10 июня. Эти фотографии объединяют три разных фильтра, с которыми снимает камера: первый концентрируется на длинах волн около 753 нанометров (ближний ИК), второй — на волнах с длиной 535 нанометров (зеленый), а третий — на волнах с длиной 432 нанометра (фиолетовый). Нижние левые кадры остались черно-белыми, потому что Opportunity не успел сфотографировать с зеленым и фиолетовым фильтрами.

"Эта панорама показывает, каким невероятным инструментом исследования и открытий был ровер Opportunity", – прокомментировал снимки куратор NASA по спасательной миссии ровера Джон Каллас.

Смотрите также в сюжете о том, как космолет Ричарда Брэнсона попал в скандал:

Напомним, что отправка человека на Марс отменяется – компания Mars One обанкротилась. В свою очередь астронавт NASA высмеивал идею лететь на Марс.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram