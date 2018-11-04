NASA получило самое высококачественное видео из космоса

Такое видео способен воспроизвести не каждый домашний компьютер

Видео снято с помощью камеры RED Helium. Фото: YouTube

NASA впервые публикует видео из космоса в рекордно высоком разрешении – 8K (8192×4320 пикселей). Видео такого высококачественного разрешения способен воспроизвести не каждый домашний компьютер.

Видео снимали на Международной космической станции с помощью камеры RED Helium. Камеру RED отправили на станцию еще в апреле.

Полученный видеоматериал опубликовали в открытом доступе на YouTube, чтобы каждый смог воочию понаблюдать за работой астронавтов в подробнейших деталях. Смартфоны не в состоянии воспроизводить такое видео, поэтому лучше смотреть на компьютере.

Как включить режим 8K на YouTube Фото: YouTube

Чтобы насладиться режимом 8K (4320P), необходим 4-ядерный компьютер с процессором Intel Core i5 4690 или выше, а также видеокарта не ниже Nvidia GTX 1060.

Напомним, что ранее NASA увидели в космосе жуткое зрелище, которое было записано с высоты 410 километров с борта МКС. А летом агентство обнародовало послание для инопланетян, отправленное вместе с зондом "Вояджер".