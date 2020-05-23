Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

NASA сделали сенсационное заявление о параллельных Вселенных

Сегодня, 10:55

Открытие параллельной Вселенной пока остается только в теории, но косвенные доказательства есть

Ученые открыли доказательство существования параллельной Вселенной. Она выглядит точно так ​​же, как наша, но у нее есть разительное отличие – время там течет обратно, словно Вселенная Бенджамина Баттона. Грубо говоря, пока мы здесь живем в 2020 году, в параллельной Вселенной "отмечают" 2019 год. Об этом сообщает издание New Scientist.

Открытие было сделано учеными в Антарктиде при помощи антенны ANITA, улавливающей частицы под названием тау-нейтрино – они очень сильно отличаются от ранее изученных. Как правило, тау-нейтрино попадают из космоса на Землю. Однако найденные образцы указывали на то, что они, наоборот, "вылетали" из нашей планеты. Эти результаты не могут быть объяснены нашим нынешним пониманием физики.

Смотрите также в сюжете о том, что готовит нам космос:

Руководитель программы ANITA Питер Горхем предположил, что подобное поведение частиц объясняется тем, что они, возможно, движутся назад во времени. Ученый предполагает, что в результате Большого взрыва, который произошел 13,8 миллиарда лет назад, сформировались две Вселенные — наша и еще одна, где время может идти вспять.

Стоит отметить, что открытие параллельной Вселенной пока остается только в теории, а подтвердить ее физическое существование на текущем этапе развития науки не представляется возможным. Однако косвенные доказательства тому есть. К примеру, по мнению многих ученых, огромный Войд, который еще называют реликтовым холодным пятном, есть ничем иным, как отпечатком параллельной Вселенной в нашей.

Напомним, что ранее была найдена последняя научная статья Стивена Хокинга о Параллельных Вселенных. Также ранее ученые обнаружили край Вселенной.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рождение экзопланеты впервые увидели вживую: видео Комета века озарила ночное небо и готовится взорваться Историческая веха: SpaceX готов отправить людей покорять космос В космос запустили загадочный космический корабль с секретной миссией
космос ученые открытие вселенная теория
Источник: Newscientist
Реклама

Новости партнеров

Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом

Популярные статьи

Вчера, 16:28Fun

22 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 11:10Events

Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

Вчера, 10:42Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 09:46Events

Новолуние 22 мая: что можно, а что категорически нельзя делать в этот день

21 маяFun

21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 маяEvents

С Днем вышиванки: поздравления, картинки и стихи

21 маяFun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

21 маяСтиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

21 маяШоу-бизнес

Стройная и стильная: супруг Аллы Пугачевой поделился новым видео с певицей

21 маяFun

Ученые показали на видео удивительное животное, вымершее 84 года назад

20 маяШоу-бизнес

Полина Гагарина, Лолита Милявская и Павел Прилучный: знаменитостей накрыло цунами разводов

20 маяШоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

20 маяШоу-бизнес

"Она стала моим сердцем": Никита Добрынин прокомментировал свадьбу и показал фото с женой

20 маяFun

20 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 маяШоу-бизнес

Никита Добрынин и Дарья Квиткова поженились: первые фото и видео молодоженов

20 маяСтиль

Где купить самую красивую вышиванку

Новости партнеров

Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото
Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото
Простий рецепт торта
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Як виглядала Настя Каменських до схуднення на 20 кілограмів
Як виглядала Настя Каменських до схуднення на 20 кілограмів
Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Сантоса. Фото
Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Сантоса. Фото
60-летняя Надежда Кадышева напугала сеть фотографией без фотошопа
60-летняя Надежда Кадышева напугала сеть фотографией без фотошопа
Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Чебуреки - тісто на чебуреки, покроковий рецепт
Чебуреки - тісто на чебуреки, покроковий рецепт