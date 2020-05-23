NASA сделали сенсационное заявление о параллельных Вселенных

Открытие параллельной Вселенной пока остается только в теории, но косвенные доказательства есть

Ученые открыли доказательство существования параллельной Вселенной. Она выглядит точно так ​​же, как наша, но у нее есть разительное отличие – время там течет обратно, словно Вселенная Бенджамина Баттона. Грубо говоря, пока мы здесь живем в 2020 году, в параллельной Вселенной "отмечают" 2019 год. Об этом сообщает издание New Scientist.

Открытие было сделано учеными в Антарктиде при помощи антенны ANITA, улавливающей частицы под названием тау-нейтрино – они очень сильно отличаются от ранее изученных. Как правило, тау-нейтрино попадают из космоса на Землю. Однако найденные образцы указывали на то, что они, наоборот, "вылетали" из нашей планеты. Эти результаты не могут быть объяснены нашим нынешним пониманием физики.

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Руководитель программы ANITA Питер Горхем предположил, что подобное поведение частиц объясняется тем, что они, возможно, движутся назад во времени. Ученый предполагает, что в результате Большого взрыва, который произошел 13,8 миллиарда лет назад, сформировались две Вселенные — наша и еще одна, где время может идти вспять.

Стоит отметить, что открытие параллельной Вселенной пока остается только в теории, а подтвердить ее физическое существование на текущем этапе развития науки не представляется возможным. Однако косвенные доказательства тому есть. К примеру, по мнению многих ученых, огромный Войд, который еще называют реликтовым холодным пятном, есть ничем иным, как отпечатком параллельной Вселенной в нашей.

Напомним, что ранее была найдена последняя научная статья Стивена Хокинга о Параллельных Вселенных. Также ранее ученые обнаружили край Вселенной.

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