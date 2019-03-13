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NASA услышала жуткие звуки из космоса

Снимок "Хаббла" помог воспроизвести музыку Вселенной

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:20
Фотографию "Хаббла" превратили в музыкальную композицию
Фотографию "Хаббла" превратили в музыкальную композицию
Фото: Naked Science

В космосе невозможна передача звуковых волн из-за вакуума. Но это не помешало исследователям NASA передать людям музыку Вселенной. Исследователи превратили один из самых удивительных снимков телескопа "Хаббл", полученного в 2018 году, в подобие музыкальной композиции, где каждая точка играет роль нот.

Из-за огромного количества галактик, поместившихся в кадр, исследователи называют фотографию "сундуком с галактическими сокровищами". По их словам, что каждое пятно галактики на ней является домом для миллиардов звезд.

Команда, которая превратила фотографию в музыкальную композицию, объяснила, что каждая точка на изображении издает собственный звук. Звезды и небольшие галактики откликаются короткими нотками, а крупные спиральные галактики выдают более длинные и сложные по звучанию звуки. При этом их тон зависит от местоположения — чем ниже они расположены, тем грубее звучит нота.

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Получившаяся композиция может показаться жуткой, но, если прислушаться, в ее середине можно услышать довольно отчетливую мелодию. По мнению исследователей, причиной этому является наиболее тесное скопление галактик — эта область называется RXC J0142.9 + 4438.

Смотрите также сюжет о том, когда путешествия в космос станут доступными для всех:

Напомним, что ранее странную звезду проверили лазерами на наличие инопланетян. В то же время на краю Солнечной системы нашли новую планету

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Источник: Hi-News
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