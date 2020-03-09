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NASA "забанит" Voyager 2 в космосе на 11 месяцев: в чем причина

"Вояджер-2" переведут автономный режим работы на 11 месяцев, чтобы провести модернизацию связи с дальним космосом в рамках программы Deep Space Network

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:18

Космический аппарат "Вояджер-2" недавно пересек границу межзвездного пространства. Но команда NASA решила оставить зонд "в покое" на продолжительное время для проведения серьезной оптимизации. Космическое агентство приняло решение перевести космический аппарат в автономный режим на 11 месяцев, чтобы провести модернизацию связи с дальним космосом в рамках программы Deep Space Network (DSN).

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Процедура улучшения связи с далекими космическими аппаратами требует перевода системы связи в автономный режим. В течение последующего года времени "Вояджер-2" продолжит исследовать межзвездное пространство и отправлять данные обратно на Землю. Однако, технические специалисты не смогут отправлять какие-либо команды на космический корабль.

Также провести подобную процедуру с зондом вынудил недавний произошел сбой, из-за которого "Вояджер-2" использовал слишком много энергии после неудачного маневра вращения. Проблема была исправлена, и корабль теперь работает как обычно, но эта ошибка заставила NASA пересмотреть планы по улучшению работы систем связи.

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"Мы возвращаем космический корабль в некое подобие гибернации. Аппарат будет работать в обычном режиме. Системы будут предполагать предполагая, что все идет нормально, в то время, когда антенна будет выключена. В случае, если с кораблем что-то пойдет не так, что всегда возможно, особенно со стареющим космическим кораблем, то встроенная защита от сбоев поможет справиться с ситуацией", – заявила Сюзанна Додд, руководитель проекта "Вояджер" и директор JPL по межпланетной сети.

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Чтобы получить данные от "Вояджер-2", три 33-метровые антенны были настроены на прослушивание его сигналов. А в это время 70-метровая радиостанция в Канберре, Австралия, будет модернизирована, чтобы сделать ее более чувствительной и надежной и лучше принимать данные с аппарата и отправлять ему команды.

"Очевидно, что 11-месячный ремонт накладывает больше ограничений на другие проекты DSN. Но преимущество в том, что, когда связь будет возобновлена, антенна в Канберре станет намного надежнее", – прокомментировал главный инженер Deep Space Network Джефф Бернер.

Напомним, что ранее NASA показало Землю с расстояния в 6 миллиардов километров. В то же время межпланетная миссия NASA неожиданно открыла новую черную дыру.

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Источник: Digital Trends
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