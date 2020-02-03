NASA заметило на Марсе масштабные разрушения: фото

Природные процессы на Марсе показывают, что между Красной планетой и Землей есть нечто общее

Снимок поверхности был получен с разницей в несколько лет Фото: CNET

Космический корабль NASA Mars Reconnaissance Orbiter заметил на Марсе разрушение части северной полярной шапки. Снимок был получен с разницей в несколько лет. Команда MRO HiRISE из Университета штата Аризона сделала из снимков GIF-анимацию, чтобы показать степень разрушения ландшафта.

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"Эта анимация показывает, как часть склона рухнула в течение трех лет. Разрушение оставило после себя поле, усыпанное ледяными глыбами", – объясняет планетарный геолог Альфред Макьюен.

Разрушение ландшафта на Марсе

Эти природные процессы показывают, что между Марсом и Землей больше общего, чем просто наличие воды в прошлом. Гравитация и смена времен года тоже оставляют впечатляющие следы на поверхности Красной планеты, показывая своего рода активность.

Ученые надеются, что ровер Curiosity однажды может стать свидетелем такого явления и смог бы записать звук грохота, который бы сильно отличался от земного.

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Mars Reconnaissance Orbiter находится на орбите на Красной планеты с 2006 года. Долговечность орбитального аппарата и камера высокого разрешения сделали его одним из самых ценных свидетелей науки об изменениях на Марсе.

Напомним, что ранее ученые в замешательстве – на Марсе растет объем кислорода. В то же время NASA отправит на Марс новый ровер для поиска жизни – Mars 2020.

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