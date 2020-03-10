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Насколько холодно в космосе: ученые дали ответ

Открытое космическое пространство невероятно холодное с предельно низкой температурой

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:10

Если вкратце, то невероятно холодно. Но чтобы дать развернутый ответ на этот вопрос, нужно понять, что такое тепло в понимании ученых. Температура является кинетической энергией частиц (молекул и атомов). Грубо говоря, чем горячее вещество, тем быстрее движутся или колеблются его атомы, а чем холоднее – тем их движение медленнее. Если хаотическое движение атомов прекращается, то они образуют упорядоченную структуру, занимая четкое положение в узлах кристаллической решетки – это называется абсолютный нуль, который составляет 0 градусов по Кельвину или -273,15 градусов по Цельсию. Насколько в космосе холодно?

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Существует три способа передачи тепла: проводимость, конвекция и излучение. Нагрейте одну сторону металлической трубы, и температура передастся второй (проводимость). Циркулярный воздух способен переносить нагрев с одной стороны помещения в другую (конвекция). Но в космическом вакууме срабатывает только последний метод.

Объект поглощает фотоны энергии и нагревается. Одновременно с этим фотоны производят излучение. Нагрев происходит, если объект больше поглощает, чем излучает. В противном случае, он будет остывать. Есть черта, когда вы не сможете получить больше энергии от объекта. Это минимально возможная температура, приравниваемая к абсолютному нулю. Но и здесь есть один интересный момент – на практике эта температура недостижима.

Смотрите также в сюжете о том, что готовит нам космос:

Давайте посетим Международную космическую станцию с ее температурой в космосе на орбите. Неизолированный металл при постоянном потоке солнечного света нагревается до 260°C. Это невероятно опасно для космонавтов, которые еще и вынуждены выходить в открытый космос. Поэтому приходится наносить защитное покрытие. А вот в тени объект остывает до – 100°C. Космонавты могут ощущать резкие перепады температуры, в зависимости от того, какой стороной повернуты к Солнцу. Конечно, это компенсируется скафандрами с системами нагрева и охлаждения.

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Пойдем еще дальше. Чем сильнее вы отдаляетесь от Солнца, тем температура в космосе становится ниже. Поверхностная температура Плутона достигает -240°C (на 33 градуса выше абсолютного нуля). Температура газа и пыли между звездами Млечного Пути – на 10-20 градусов выше абсолютного нуля.

Если добраться до межзвездного пространства, то можно ощутить истинную температуру космоса. Так насколько в космосе холодно? Открытое комическое пространство обладает температурой в 2,7 градуса по Кельвину, что составляет около -270,45 градусов по Цельсию. Это невероятно холодно.

Напомним, что ранее ученые дали ответ на вопрос почему космос холодный, а Солнце горячее. А недавно астрономы показали великолепие Солнца лучшими фото из космоса.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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Источник: Discover Magazine
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