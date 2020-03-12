Настоящий ад: обнаружена экзопланета с дождем из раскаленного железа

Астрономы открыли уникальную планету, где на раскаленную поверхность выпадают металлические дожди

Чрезвычайно большой телескоп (ELT) Европейской космической обсерватории обнаружил экзопланету с экстремально жаркой средой, где с неба падает дождь из железа. Исследователи отмечают, что окружающая среда планеты настолько горяча, что способна испарять металлы, которые затем переносятся ветрами в более холодные районы, заставляя их конденсироваться, а затем выпадать в виде раскаленных капель металла.

Дневная сторона экзопланеты WASP-76b достигает температур до 2400 градусов по Цельсию. Эта экстремальная температура всегда присутствует на одной стороне планеты, потому что она приливно связана со своей звездой. Это означает, что одна часть всегда находится в "дневном" состоянии, как Луна у Земли. Дневная сторона WASP-76b всегда находится разогретой, тогда как на "ночной" стороне планеты немного "прохладнее" – 1480 градусов по Цельсию.

Экзопланета WASP-76b в представлении художника Фото: SlashGear

Горячая часть WASP-76b отличается обилием паров железа, вызванных экстремальными температурами. Ветры, которые описываются как "очень сильные", переносят эти вещества на ночную сторону, где они выпадают в виде железных капель. Это открытие было обнаружено с помощью высокоточного эшелль-спектрографа (ESPRESSO) на Чрезвычайно большом телескопе.

Смотрите также в сюжете о том, как в США готовятся ко встрече с инопланетянами:

WASP-76b расположена в созвездии Рыб на расстоянии около 640 световых лет от Земли. На данный момент у ученых нет реальных изображений поверхности планеты, но ESO поделились впечатлением двух художников о том, как может выглядеть планета, если бы ее увидел человек – он наверняка бы ее сравнил с настоящим филиалом ада.

О своем открытии ученые опубликовали в журнале Nature. Впервые ученые определили химические различия между дневной и ночной сторонами экзопланеты. WASP-76b представляет одну из множества различных разновидностей экзопланет, которые были обнаружены, некоторые из которых, как считается, имеют "живую" среду, как на Земле.

Экзопланета с железным дождем в представлении художника Фото: SlashGear

Напомним, что ранее астрономами была найдена потенциально обитаемая экзопланета "Вторая Земля". Также недавно астрономы обнаружили крупнейший взрыв в истории Вселенной.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться