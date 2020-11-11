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Настоящий праздник шопинга: чего ожидать покупателям ELDORADO в День холостяка

В компании планируют радовать посетителей невероятными скидками пять дней

Еще не так давно Черная пятница была единственным праздником шопинга, который обрел популярность среди украинцев. Но за последние годы конкуренцию ему составил День холостяка (Singles Day), традиционно отмечающийся 11 ноября. Как появился этот праздник и какие скидки подготовила покупателям сеть магазинов ELDORADO в честь Дня холостяка, — читайте ниже.

Чтобы понять, каким образом День холостяка превратился во всемирно известный День шопинга, нужно обратиться к истории. Еще в 1990 году четверо студентов решили создать праздник в противовес Дню святого Валентина — для тех, у кого нет второй половинки. И если в День всех влюбленных было принято радовать своих возлюбленных, то во время Singles Day считалось необходимым побаловать самого себя.

Дословно с английского "single" можно перевести как "одиночка". А какая дата будет идеальней для подобного праздника, чем день, состоящий исключительно из единиц? Так День холостяка начали праздновать 11.11. Праздник быстро начал набирать популярность среди одиноких девушек и парней, а в его честь стали устраивать вечеринки и интересные мероприятия.

Но 11 ноября 2009 года все изменилось. Один из известных китайских интернет-магазинов впервые организовал масштабную распродажу, что и послужило причиной переименования праздника в День шопинга. Уже в 2013 году во время этого праздника интернет-магазину Alibaba удалось установить мировой рекорд онлайн-продаж. Такой успех не мог остаться незамеченным, поэтому традицию празднования Дня шопинга в дальнейшем переняли известные международные компании. При этом многие продолжают называть этот день Singles Day, а его популярность в европейских странах уже сравнилась с американской Черной пятницей.

В этом году в стороне от такого праздника шопинга не смогла остаться и известная украинская сеть магазинов электроники и бытовой техники ELDORADO. В компании планируют радовать посетителей невероятными скидками не один, а пять дней – до 65% на все товары с 11 по 15 ноября!

В ELDORADO обещают, что значительные скидки на самые разные товары придутся по душе всем без исключения — и холостякам, и влюбленным парам, и семьям.

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