Настоящую PlayStation 5 случайно показали на фотографии

Девкит PlayStation 5 оказался полностью соответствующим патентным изображениям Sony

Девкит PlayStation 5 показали "во весь рост" Фото: LetsGoDigital

Еще задолго до официального анонса PlayStation 5 специальные девкиты уже начали поставляться разработчикам видеоигр. До сегодняшнего дня фотографии девкитов не были показаны полностью, а лишь их фронтальная часть, а также несколько рендеров, основанных на утечках из патентного бюро. Но на днях в Twitter появилась фотография сразу двух таких игровых приставок, причем в "полный рост".

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Девкит представляет собой устройство с начинкой игровой приставки, но с дополнительным инструментарием для упрощения разработки под него видеоигр. Пользователь Twitter The Drunk Cat выложил фотографии девкитов PlayStation 5, на которых даже видно новый геймпад, который немного отличается от DualShock 4 у PS4.

По словам автора, он получил фотографию от одного разработчика, который в целях конспирации не стал называть свое имя и компанию, в которой был запечатлен снимок, ведь подобные "спойлеры" нарушают лицензионное соглашение с Sony Interactive Entertainment.

Девкит оказался полностью соответствующим патентным изображениям Sony. На снимке можно даже заметить небольшой дисплей в правой части устройства, на котором скорее всего отображается служебная информация. Необычная V-образная форма поверхности предусмотрена для улучшенного охлаждения.

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О том, что устройства подлинные подтвердил Том Уоррен с сайта The Verge. Он отмечает, что V-образная конструкция охлаждения необходима для того, чтобы разработчики могли ставить девкиты PlayStation 5 максимально плотно друг к другу во время проведения стресс-тестов.

Важно отметить, что подобные комплекты для разработчиков в плане дизайна будут полностью отличаться от итоговой версии игровой приставки PlayStation 5. Эти предварительные версии консоли используются в первую очередь для разработки и отладки игр, а консьюмерская модель PS5 будет обладать совершенно другим корпусом.

Напомним, что ранее игры PlayStation 4 стало возможно запускать на Android. В то же время Sony возродила "мертвую" PlayStation 3.

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