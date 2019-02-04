Наука бессильна: ТОП-5 странных мировых феноменов

Наука пытается найти решение этим загадкам природы, но пока безуспешно

Загадки ученых, решения которым не найдены Фото: Physics World

Несмотря на то что современная наука продвинулась далеко вперед, есть феномены и загадки мироздания, которые ученые объяснить не в состоянии. Странные явления, о который пойдет речь в этом материале, великие умы человечества могут частично объяснить теориями и гипотезами, но однозначного ответа у них нет.

Наука пытается найти решение этим загадкам природы, но пока на это нет средств, технологий или возможностей для более детального анализа. Предлагаем вам попробовать самим разгадать пять загадок природы, которые ставят в тупик ученых всего мира.

Темная материя

Наш материальный мир состоит из протонов, нейтронов и электронов. Однако во Вселенной существует более загадочная темная материя, состав которой ученые не могут объяснить. Она состоит из неосязаемого вещества, которое увидеть традиционными способами просто невозможно – она почти не взаимодействует с фермионами.

Проще говоря, темная материя не отражает и не поглощает свет, но ее огромные концентрации способны искривлять свет, и именно так ученые узнали о ее существовании.

Самое интересное то, что согласно последним расчетам, темной материи в космосе гораздо больше, чем традиционной, состоящей из фермионов. Звезды и галактики и мы с вами – на все это приходится лишь 5% обычной материи, тогда как загадочное темное вещество занимает почти 25% объема Вселенной. А остальные 70% занимает не менее загадочная темная энергия.

Загадка наблюдателя

Суть этой загадки показывает всю таинственность мира квантовой механики, который абсолютно не похож на наш макромир.

В классическом варианте "эксперимента с двумя щелями" Томаса Юнга, который был проведен в 1803 году, свет пропускали через две щели медной пластины, а на полотне позади проявлялись отнюдь не две полоски света, а гораздо более сложный узор из чередующихся черных и белых полос – это так называемый интерференционный узор, который доказывал, что свет является волной.

Но ученых это не устраивало, так как эксперименты в разных ситуациях показывали поведение света и электронов, как волн, и как частиц. Эксперимент с двумя щелями с попробовали провести еще раз в 1961 году, но с небольшим изменением – был добавлен детектор частиц, который бы уловил электрон и показал, как именно он ведет себя при приближении к щелям. Считалось, что частицы отталкиваются друг от друга и создается интерференционный узор, и, вероятно, теория о волнах неверна.

В повторном эксперименте дифракционная решетка проявилась как обычно. Но стоило ученым добавить наблюдателя в виде детектора частиц, как интерференционный узор исчезал, и на полотне проявлялись две полоски, словно электрон "превратился" из волны в частицу. Это свойство элементарных частиц назвали корпускулярно-волновым дуализмом.

Загадка в том, что ученые не могут объяснить, каким образом элементарные частицы определяют, что за ними пытаются наблюдать? Все выглядит так, будто они "знают", что за ними подглядывают, и меняют свои свойства в зависимости от эксперимента – электроны будто не хотят проявлять свою волновую природу под пристальным взором наблюдателя.

Туннельный эффект

Туннельный эффект – это свойство микрочастиц в прохождении потенциального барьера в случае, когда ее полная энергия меньше высоты барьера. Проще говоря, при определенных условиях частица может пройти через преграду, словно по "туннелю".

Особенность эффекта в том, что в рамках классической механики, это невозможно, так как противоречит законам физики. Это как человеку попробовать пройти сквозь свинцовую стену метровой толщины – это просто невозможно.

Гексагональные формы на Сатурне

Космический аппарат NASA "Кассини" зафиксировал на северном полюсе Сатурна гигантский шторм, размером с две Земли. Особенность шторма в том, что он обладает необычной гексагональной формой. Годами космический аппарат его изучал и фотографировал, но ученые так и не приблизились к разгадке его тайны.

Дополнительную загадку этому природному явлению добавляет тот факт, что шторм время от времени меняет свой цвет, приобретая то бирюзовый, то желтоватый оттенок. Происходит это раз в несколько лет.

Необъяснимые сигналы из космоса

Быстрые радиовсплески (FRB) – кратковременные единичные, но очень мощные выбросы радиоизлучения неизвестной природы, эквивалентные выбросам энергии мощностью 500 миллионов Солнц за долю секунды. Ученые считают, что такие выбросы во Вселенной могут происходить каждую секунду, однако к настоящему моменту было обнаружено не больше 30 подобных сигналов.

Быстрый радиовсплеск FRB 121102, чей источник предположительно находится за пределами Млечного Пути, является единственным сигналом с повторяющейся природой. Согласно одному из предположений, его источником может являться молодая нейтронная звезда – один из самых плотных объектов во Вселенной.

Какие климатические изменения прогнозируют ученые:

Напомним, что ранее мы рассказывали о десяти загадочных сигналов из космоса. А недавно орбитальный телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие.

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