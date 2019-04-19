Невероятное открытие: раскрыт секрет построек древних цивилизаций

Ученые раскрыли секрет древний способ перемещения тяжелых камней без использования колеса

Инженеры раскрыли секрет древних строителей Фото: TechSpot

Ученые историки долгое время не могли понять, каким образом древние цивилизации возводили сложные конструкции в труднопроходимых местах, причем без использования колес или тяжелой современной техники. Исследователи долгое время заходили в тупик, а теории заговора объясняли строительство исполинских монументов не иначе, как помощью технологий пришельцев из космоса.

Камень весом в 25 тонн можно просто переносить руками Фото: TechSpot

Исследователи из конструкторской лаборатории Matter Design в сотрудничестве со строительным специалистом CEMEX раскрыли секрет древних строителей. Они вдохновлялись мегалитическими сооружениями, такими как Стоунхендж, статуи Моаи на острове Пасхи и Мачу-Пикчу в Андах. Как оказалось, секрет кроется в эффективном использовании науки для перемещения огромных каменных глыб. Причем делали это вручную, без колеса, что долгое время казалось невозможным.

Ключом к секрету являются точно откалиброванные центры масс и структура пазла Фото: TechSpot

В 2014 году исследователи начали изучать, как древние цивилизации строили гигантские сооружения без помощи современного оборудования, такого как краны и другая тяжелая техника. Проверяя свои знания, они создали огромные конструкции, используя бетон переменной плотности с закругленными краями и специальными балансирными точками для перемещения. Ключом к их мобильности являются точно откалиброванные центры масс, которые обеспечивают стабильность при перемещении.

В конце концов, ученым в лабораторных условиях удалось успешно изготовить многоуровневые платформы, стены и даже лестницы с использованием отдельных компонентов, собранных вручную. Некоторые из бетонных кусков весили целых 25 тонн, а древние цивилизации перемещали таким образом камни весом до 1000 тонн.

Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot Ученые раскрыли древний способ перемещения 25-тонных камней Фото: TechSpot 1/18

Конечно, требуется некоторое время и терпение, чтобы сложить тяжелый паззл из камней на свои места, но это, безусловно, лучше, нежели тянуть тяжелые камни, используя только грубую силу – так наука помогла древним цивилизациям решать сложные инженерные задачи.

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