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Найден лучший смартфон для съемок космоса: фото

Снимок Луны запечатлен, вероятно, на Huawei P40, который анонсируют в марте 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:47

Фотография космоса, как правило, возможна при съемке с телескопа с прикрученным к нему фотоаппаратом с выдержкой. Однако есть смартфоны, способные снимать ночное небо не хуже цифровых фотоаппаратов. К примеру, недавно старый Samsung доказал, что может запечатлеть Сатурн. А известный блогер под псевдонимом RODENT950 опубликовал в Twitter две фотографии Луны, снятые с двух разных камерафонов, чтобы определить, у кого качество съемки космоса лучше.

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Первая фотография (справа) была запечатлена на фотокамеру Huawei P30 Pro – лучшего камерафона на момент выхода в 2019 году. На тот момент он был единственным, кто способен был снять наш естественный спутник в максимальной детализации.

Второй снимок (слева) сделан на новый камерофон, однако инсайдер уже опроверг предположение, что им выступает Xiaomi Mi 10 Pro, который возглавил рейтинг смартфонов с самыми лучшими камерами DxOMark.

Инсайдер пока не раскрывает название смартфона, поскольку смартфон еще не поступил в продажу. Многие думали, что это был Samsung Galaxy S20 Ultra, однако это не подтвердилось. Скорее всего речь идет о следующей модели китайского производителя, которая будет презентована 26 марта – Huawei P40.

Смотрите также в сюжете о том, как украинские звезды опубликовали откровенные фотографии:

Напомним, что ранее мы советовали, как использовать ночной режим на iPhone 11. В то же время фотоаппараты могут рухнуть в цене из-за сенсационного открытия ученых.

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Источник: ixbt.com
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