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Найден простой способ установить Android 9.0 Pie на любой смартфон

Перед установкой файла необходимо разрешить установку приложений из неизвестных источников

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:55
Визуально оценить новую прошивку можно на любом смартфоне. Фото: Akket
Визуально оценить новую прошивку можно на любом смартфоне. Фото: Akket

Официально обновиться до Android 9.0 Pie могут лишь несколько смартфонов: смартфоны Google Pixel и Essential Phone. Остальным придется ждать выхода новой прошивки, либо искать обходные пути.

Тем, кому не терпится проверить все часть новых функций Android 9.0 Pie, могут сделать это на любом смартфоне – достаточно установить обновленную сборку Pixel Launcher. Способ нашли специалисты известного ресурса XDA-Developers. Важно понимать, что это не установка финальной версии Android Pie, но зато позволит оценить обновленную ОС от Google.

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Как установить "Android 9.0 Pie

Перед установкой файла необходимо разрешить установку приложений из неизвестных источников. Для этого перейдите в "Настройки" —> "Безопасность" —> "Неизвестные источники" и активируйте эту функцию.

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Вколючите опцию "Неизвестные источники" перед установкой
voiceapp.ru

Далее необходимо загрузить на смартфон APK-файл Pixel Launcher, расположенный по этой ссылке, а затем установить его. После инсталляции в открывшемся окне выберите Pixel Launcher для использования по умолчанию, нажав "Использовать всегда".

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Выберите новый лаунчер "Использовать всегда"
androidinsider.ru

Поскольку Pixel Launcher не является системным приложением по умолчанию, он потребует предоставить ряд привилегий: перейдите в "Настройки" —> "Приложения" — Pixel Launcher —> "Разрешения" и откройте загрузчику доступ к звонкам, встроенному хранилищу и службам геолокации для определения вашего местоположения.

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Оболочка Android 9.0 работает на любом смартфоне
androidinsider.ru

Напомним, что ранее новый Android 9.0 ломал смартфоны, а карты памяти оказались опасными для смартфонов.

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Источник: AndroidInsider
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