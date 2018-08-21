Найден простой способ установить Android 9.0 Pie на любой смартфон

Перед установкой файла необходимо разрешить установку приложений из неизвестных источников

Визуально оценить новую прошивку можно на любом смартфоне. Фото: Akket

Официально обновиться до Android 9.0 Pie могут лишь несколько смартфонов: смартфоны Google Pixel и Essential Phone. Остальным придется ждать выхода новой прошивки, либо искать обходные пути.

Тем, кому не терпится проверить все часть новых функций Android 9.0 Pie, могут сделать это на любом смартфоне – достаточно установить обновленную сборку Pixel Launcher. Способ нашли специалисты известного ресурса XDA-Developers. Важно понимать, что это не установка финальной версии Android Pie, но зато позволит оценить обновленную ОС от Google.

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Как установить "Android 9.0 Pie

Перед установкой файла необходимо разрешить установку приложений из неизвестных источников. Для этого перейдите в "Настройки" —> "Безопасность" —> "Неизвестные источники" и активируйте эту функцию.

Вколючите опцию "Неизвестные источники" перед установкой voiceapp.ru

Далее необходимо загрузить на смартфон APK-файл Pixel Launcher, расположенный по этой ссылке, а затем установить его. После инсталляции в открывшемся окне выберите Pixel Launcher для использования по умолчанию, нажав "Использовать всегда".

Выберите новый лаунчер "Использовать всегда" androidinsider.ru

Поскольку Pixel Launcher не является системным приложением по умолчанию, он потребует предоставить ряд привилегий: перейдите в "Настройки" —> "Приложения" — Pixel Launcher —> "Разрешения" и откройте загрузчику доступ к звонкам, встроенному хранилищу и службам геолокации для определения вашего местоположения.

Оболочка Android 9.0 работает на любом смартфоне androidinsider.ru

Напомним, что ранее новый Android 9.0 ломал смартфоны, а карты памяти оказались опасными для смартфонов.