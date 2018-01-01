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Найден революционный способ борьбы с раком

Нейрохирург заверяет, что во время операции достаточно только местной анестезии  

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:37
Ученые сделали прорыв. Фото из открытых источников
Ученые сделали прорыв. Фото из открытых источников

Французский профессор Александр Карпентье вместе с группой нейрохирургов разработали новый способ уничтожения раковых клеток в мозге человека.

По словам профессора, впервые при внутричерепной операции использовались лазерные технологии, что позволяет обойтись без рассечения черепной коробки.

Во время операции вся информация о состоянии клеток мозга пациента обеспечивается в режиме реального времени с помощью магнитно-резонансной томографии.

Нейрохирург заверяет, что во время операции достаточно только местной анестезии. Пациент все время остается в сознании и через 14 часов после процедуры может покинуть клинику. Суть процедуры заключалась в том, что через трехмиллиметровое отверстие в пораженную область головного мозга вводится катетер, по которому с помощью волоконно-оптических световодов направляется лазерный луч. Когда опухоль будет локализована, она обрабатывается лазером так, чтобы температура клеток не превышала 90 градусов по Цельсию.

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Испытание нового метода проходило при участии 15 пациентов, у которых развились метастазы в мозге после длительной болезни раком груди или легких. Химиотерапия, радиохирургия и другие методы не привели к видимым улучшениям, и пациентам оставалось жить не больше трех месяцев.

В случае использования при операции лазерного метода Карпентье удалось полностью уничтожить раковые клетки в шести случаях, что позволило прожить пациентам еще год. Кроме того, в пяти случаях метастазы не появлялись в ходе нескольких месяцев после операции.

Французские ученые совершили революцию в терапии раковых клеток. Стоит напомнить, что, согласно оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, рак — ведущая причина смерти во всем мире, и от этого заболевания с 2005 по 2015 годы умрет 84 миллиона человек.

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Источник: healthystyle.info
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