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Найден способ переделать старый iPhone в iPhone 11 Pro

Способ поможет определить подлинный iPhone 11 Pro от подделки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Владельцы старых моделей могут обновиться до iPhone 11 Pro за 2,99 долара
Владельцы старых моделей могут обновиться до iPhone 11 Pro за 2,99 долара
Фото: Unsplash

Умельцы из Китая нашли способ переделывать старые iPhone в новые iPhone 11 Pro с тройной фотокамерой. Причем способ очень простой: обойдется в 2-4 доллара и занимает пару секунд времени.

Смотрите также в сюжете о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:

Для "превращения" подойдет любой аппарат из модельного ряда 2018 года – iPhone X, iPhone XR, iPhone XS. Китайцы просто придумали накладку на фотокамеру, которая имитирует тройную линзу iPhone 11 Pro. Бутафория крепится на корпус на клейкий слой и имеет прозрачные окошки для камеры, а третий модуль имитирует напечатанная картинка.

Причем накладка уже продается в китайском цифровом магазин Aliexpress. Продавцы в описании к товару рекомендуют докупить чехол, который скрывает логотип Apple – в iPhone 11 он расположен по центру, а не ближе к верхнему краю, как в iPhone X/XS/XS Max.

Накладка уже продается на Aliexpress
Накладка уже продается на Aliexpress
Фото: Сегодня

С другой стороны, этот способ поможет избежать покупки подделки на вторичном рынке, ведь теперь вы знаете, как определить подлинный iPhone 11 Pro от более старой модели.

Слева – iPhone XS, а справа – тот же смартфон, но уже с накладкой, имитирующей iPhone 11 Pro
Слева – iPhone XS, а справа – тот же смартфон, но уже с накладкой, имитирующей iPhone 11 Pro
Фото: Сегодня

Напомним, что ранее Xiaomi обещала возродить смартфоны линейки Mi Note. Также один из создателей Android показал, как будут выглядеть смартфоны будущего.

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Источник: iguides.ru
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