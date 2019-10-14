Найден способ переделать старый iPhone в iPhone 11 Pro
Способ поможет определить подлинный iPhone 11 Pro от подделки
Умельцы из Китая нашли способ переделывать старые iPhone в новые iPhone 11 Pro с тройной фотокамерой. Причем способ очень простой: обойдется в 2-4 доллара и занимает пару секунд времени.
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Для "превращения" подойдет любой аппарат из модельного ряда 2018 года – iPhone X, iPhone XR, iPhone XS. Китайцы просто придумали накладку на фотокамеру, которая имитирует тройную линзу iPhone 11 Pro. Бутафория крепится на корпус на клейкий слой и имеет прозрачные окошки для камеры, а третий модуль имитирует напечатанная картинка.
Причем накладка уже продается в китайском цифровом магазин Aliexpress. Продавцы в описании к товару рекомендуют докупить чехол, который скрывает логотип Apple – в iPhone 11 он расположен по центру, а не ближе к верхнему краю, как в iPhone X/XS/XS Max.
С другой стороны, этот способ поможет избежать покупки подделки на вторичном рынке, ведь теперь вы знаете, как определить подлинный iPhone 11 Pro от более старой модели.
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