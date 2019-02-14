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Найден способ "убить" iPhone голосовым поиском

"Смертельная" ошибка отправляет смартфон в перезагрузку или заставляет его зависнуть

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
Ошибка воспроизводится при голосовом поиске на любом языке
Ошибка воспроизводится при голосовом поиске на любом языке
Фото: AppleInsider

Apple последнее время преследуют неудачи с обновлением iOS 12, которые ломают iPhone. Выяснилось, что у новой версии мобильной ОС проблем больше, чем ожидалось. В Сети нашли глупую ошибку, которая может сломать любой смартфон на свежей прошивке.

Пользователь Twitter Сергей Демидов обнаружил, что если в поиске Spotlight голосом надиктовать слово "дефис" пять раз, то iPhone перезагружается, а в некоторых случаях даже намертво зависает.

"Смертельный" поиск работает на любом языке и отправляет гаджет в перезагрузку. Автор утверждает, что проверил воспроизведение ошибки на iPhone X (iOS 12.2 beta 2) и XS Max (iOS 12.1.4) — и перезагрузка происходила на каждом из них.

Представители Apple еще никак не комментировали эту ситуацию.

В мире появилась зависимость от смартфонов:

Напомним, что ранее была обнаружена критическая ошибка с FaceID, которая позволяла использовать любой iPhone в качестве шпиона, подслушивающего разговоры. В то же время эксперты выяснили, что популярные приложения тайно записывают экран iPhone

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Источник: iguides.ru
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