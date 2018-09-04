Найден способ взломать абсолютно любой Android смартфон

Риску взлома подвержены 99,9% всех смартфонов на Android в мире

Защититься от новой дыры в безопасности смогут только 0,1% смартфонов. Фото: Oukas.info

В самой свежей версии Android 9.0 специалисты по безопасности нашли критическую уязвимость. Об этом заявила компания Nightwatch Cybersecurity из США, занимающаяся исследованиями в области кибербезопасности.

Брешь в защите позволяет хакерам получить подробный доступ к информации о мобильном устройстве: информацию о Wi-Fi, название подключения, включая IP-адрес, DNS-сервер и прочие параметры, и даже пароль. На основе полученных данных злоумышленникам ничего не стоит отследить весь входящий и сходящий трафик, перехватывая личные данные.

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Более того, зная подробную информацию о смартфоне, злоумышленники при помощи вредоносного ПО могут отследить любой смартфон и даже устроить атаку на беспроводную сеть и другие подключенные к ней устройства.

Google уже осведомлена о найденной дыре в безопасности Android и выпустила "хотфикс" для Android 9.0. Но есть одна проблема – патч закрывает проблему только на 0,1% всех работающих устройствах, остальные 99,9% моделей смартфонов находятся в зоне высокого риска, и полностью защитить их не представляется возможным.

Напомним, что ранее на конференции хакеров 8-летняя девочка взломала сайт и сфальсифицировала результаты выборов. Школьнице удалось это сделать всего за 10 минут.

Опасность Android-пользователей представляют также поддельные аксессуары для смартфонов. К примеру, китайские батареи могут шпионить за владельцами смартфонов.