Найден способ заряжать iPhone за секунду

Первый рабочий прототип квантовой батареи будет представлен уже через 6 месяцев

Технология мгновенной зарядки появится в 2019 году. Фото: digitaltrends.com

Разработан квантовый аккумулятор для iPhone, который способен мгновенно зарядиться до 100% через беспроводную зарядку. Инновационная батарея была разработана учеными из Университета Аделаиды.

"Новейшая технология в ближайшем будущем позволит заряжать смартфоны, планшеты и другую мобильную электронику менее чем за 1 секунду", – уверяет лидер исследовательской группы Джеймс Куач.

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Скорость зарядки квантовых батарей напрямую зависит от количества блоков, из которых они состоят. Это значит, что чем больше блоков используется в конструкции батареи, тем быстрее будет происходить зарядка.

"Если для зарядки аккумулятора, состоящего из квантового блока, потребуется 1 час, то зарядка двух блоков займет 30 минут, трех — 20 минут и т.д. В итоге, если в составе батареи смартфона будет 10 тысяч квантовых блоков, время его зарядки не будет превышать одной секунды", – объясняет доктор Джеймс Куач.

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К сожалению, процесс производства одной такой батареи все еще очень дорогой и требует определенных условий, например, крайне низкой температуры и абсолютной стерильности.

Тем не менее, первый рабочий прототип такой батареи будет представлен командой уже через 6 месяцев.