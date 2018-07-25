Найден способ заряжать iPhone за секунду
Первый рабочий прототип квантовой батареи будет представлен уже через 6 месяцев
Разработан квантовый аккумулятор для iPhone, который способен мгновенно зарядиться до 100% через беспроводную зарядку. Инновационная батарея была разработана учеными из Университета Аделаиды.
"Новейшая технология в ближайшем будущем позволит заряжать смартфоны, планшеты и другую мобильную электронику менее чем за 1 секунду", – уверяет лидер исследовательской группы Джеймс Куач.
Скорость зарядки квантовых батарей напрямую зависит от количества блоков, из которых они состоят. Это значит, что чем больше блоков используется в конструкции батареи, тем быстрее будет происходить зарядка.
"Если для зарядки аккумулятора, состоящего из квантового блока, потребуется 1 час, то зарядка двух блоков займет 30 минут, трех — 20 минут и т.д. В итоге, если в составе батареи смартфона будет 10 тысяч квантовых блоков, время его зарядки не будет превышать одной секунды", – объясняет доктор Джеймс Куач.
К сожалению, процесс производства одной такой батареи все еще очень дорогой и требует определенных условий, например, крайне низкой температуры и абсолютной стерильности.
Тем не менее, первый рабочий прототип такой батареи будет представлен командой уже через 6 месяцев.