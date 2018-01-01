Найден важный индийский календарь, потерянный 900 лет назад

Каменный календарь был вырезан племенем индейцев, обитавших с 7 по 15 век

Календарь был вырезан племенем индийцев. Фото: pixabay

Ученые полагают, что каменный календарь был вырезан синагуа — племенем индейцев, обитавших в долине реки Верде с 7 по 15 век.

Плита песчаника служила календарем или солнечными часами, отмечая сезоны и начало важных сельскохозяйственных периодов.

Когда положение солнца в небе менялось, свет и тени, отбрасываемыми выступами соседних скал, совпадали с определенными петроглифами, имеющими сельскохозяйственное или церемониальное значение.

Например, в день летнего солнцестояния, тень падала на корни кукурузы — петроглиф, имевший сакральное значение для доколумбовых цивилизаций Америки.

В штате Аризона живут хопи, предками которых были синагуа. Указания древнего календаря до сих пор совпадают с важными ритуальными датами годового круга.

О том, как ученые печатают фигуры из воды, смотрите на видео ниже: