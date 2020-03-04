Найдена очень редкая версия Windows 8 с нормальным "Пуском"

Windows 8 с адекватным "Пуском" могла подарить вторую жизнь Windows 7

В 2011 году Microsoft вовсю работала над следующей версией Windows, которая должна была прийти на смену Windows 7. Хакер Albacore опубликовал скриншоты ранней версии Windows 8 с номером сборки 7850. Главной особенностью этой версии является наличие классической кнопки "Пуск", от которой впоследствии отказались.

Эта версия Windows 8 никогда не выпускалась для общего пользования, а была предназначена для внутреннего тестирования Microsoft. Особенностью этой сборки является то, что работает она на ядре Windows с номером 6.1 – на ней работала Windows 7. Поэтому интерфейс очень схож с почившей в этом году "Семеркой": рабочий стол со стилем Aero, полупрозрачные окна, "стеклянные", классические иконки и прочие узнаваемые элементы.

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Однако заметны и отличия. Кнопка "Пуск" уже открывала не классическое меню с ненавистными многими плитками с панелью поиска. В дальнейшем эти плитки подверглись кардинальному редизайну с использованием визуальной идеологии Metro: яркие цвета, крупное изображение элементов. При этом частично сохранился интерфейс Aero с эффектами объемности, стекла и переливов цвета.

Windows 8 Фото: iguides.ru Windows 8 Фото: iguides.ru Windows 8 Фото: iguides.ru Windows 8 Фото: iguides.ru Windows 8 Фото: iguides.ru 1/5

Также экспериментальной сборке Windows 8 появилась первая версия charm-меню для быстрого доступа к различным функция операционной системы. В нижней части экрана можно увидеть полоску, которая в то время называлась "горизонтом". Она использовалась для быстрого перехода в режим Metro, но в полноценной версии Windows 8 ее убрали.

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Хотя эта сборка Windows и была создана 9 лет назад (12 апреля 2011 года), у нас впервые появилась возможность увидеть, что из себя представляла Windows 8 на начальном этапе развития.

Интерфейс первой сборки Windows 8 был похож на Windows 7 Фото: iguides.ru

До сих пор Windows 8 считают одной из самых неудачных версий Windows – хуже была только Vista. Однако Microsoft учла ошибки, услышала пользователей и выпустила Windows 10, которая стала вполне успешной и развивается до сих пор. По слухам, Microsoft планирует избавить Windows 10 от живых плиток, которые за десятилетнюю историю так и не прижились.

Напомним, что ранее была найдена достойная замена Windows 7. Также энтузиастами был представлен концепт Windows XP 2018 Edition.

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