Найдена планета, на которой меняются времена года

Новые анализы также позволили ученым выяснить, как на Церере – при относительной близости к Солнцу и отсутствии атмосферы – до сих пор сохраняется чистая вода

Карликовая планета Церера геологически и химически является активным космическим телом. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные аппарата "Рассвет". Соответствующая статья опубликована в Science Advances, кратко ее пересказывает пресс-релиз на сайте NASA.

Карликовая планета Церера находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером – имея диаметр 950 километров, она является наиболее крупным телом в поясе. Зонд "Рассвет" исследует Цереру с 2015 года. Полученные от него новые данные позволили подтвердить ранее уже существовавшую гипотезу о геологической активности планеты.

На основе спектральных данных, переданных "Рассветом", астрономы построили карту распределения карбонатов (солей угольной кислоты) по поверхности Цереры. Анализы показали, что такие вещества, как магнезит и доломит, равномерно распределены по всей поверхности, а гидратированные карбонаты встречаются лишь в отдельных местах. Вероятнее всего, они образовались во времена существовавшего на планете подземного океана, а потом – при его замерзании – вышли на поверхность.

Исследовав карту нахождения гидротированных карбонатов, ученые пришли к выводу, что такие участки ввиду их неравномерности образовались спавнительно недавно и их обезвоживание продолжается – Церера, таким образом, является геологически активным телом, на котором продолжаются процессы с участием жидкой воды.

Новые анализы также позволили ученым выяснить, как на Церере – при относительной близости к Солнцу и отсутствии атмосферы – до сих пор сохраняется чистая вода. Ранее предполагалось, что она может сохраняться в кратерах, куда не проникает солнечный свет. По результатам двухлетних наблюдений за несколькими наиболее крупными кратерами выяснилось, что там действительно присутствует замороженная вода.

При этом оказалось, что количество льда в кратерах меняется – от 14% до 9% в зависимости от положения Цереры относительно Солнца, то есть фактически на планете наблюдается некое подобие времен года. Ученые предполагают, что изменение ледяного покрова может быть связано с периодическим таянием льда под поверхностью почвы и последующей конденсацией пара в кратерах и его замерзанием.

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