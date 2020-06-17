Найдено самое невообразимо холодное место во Вселенной

Самое холодное место во Вселенной уже найдено, и находится оно относительно недалеко от Земли

Недавно Сегодня.Lifestyle публиковали материал о том, почему Солнце горячее, а космос холодный. Но насколько действительно холодный космос и какие экстремально низкие температуры в нем можно найти?

Температура на поверхности Солнца составляет 5778 К (5504 градуса по Цельсию). Буквально в 149,6 миллиона километров от него находится наша Земля, на которой средняя температура составляет 300 К (26,8 градуса по Цельсию). И чем дальше двигаться от нашей звезды в глубокий космос, тем становится холоднее. Температура на Плутоне, к примеру, составляет всего 44 К (-229 градусов по Цельсию) – при этой температуре замерзает даже азот, а значит, наша атмосфера выпала бы в осадок, ведь азота в ней 80%. А в межзвездном пространстве за пределами Солнечной системы еще холоднее.

Вещество в молекулярных облаках умирающих звезд обладает температурой от 10 до 20 К, что близко к абсолютному нулю. Холоднее, чем в них, в галактике не становится: все остальные ее участки так или иначе согреты излучением звезд.

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Если заглянуть в межгалактическое пространство, можно замерзнуть еще сильнее, чем в молекулярном облаке вдалеке от источников излучения. Галактики разделены миллионами световых лет пустоты, и единственное излучение, которое доходит до всех уголков космоса, – это реликтовое микроволновое излучение, оставшееся со времен Большого Взрыва.

Температура реликтового излучения – это и есть температура межгалактического пространства, и она не может упасть ниже 2,725 К (-270,4 градуса по Цельсию). Может показаться, что в природе не может быть места холоднее. Но они есть.

Туманность Бумеранг — самое холодное место во вселенной Фото: Популярная Механика

Самое холодное место во Вселенной уже найдено, причем относительно недалеко – в туманности Бумеранг, которая удобно расположилась в каких-то 5000 световых лет от Земли. В центре туманности Бумеранг находится умирающая звезда, которая когда-то была желтым карликом, как наше Солнце. Как и остальные звезды того же спектрального класса, звезда в туманности Бумеранг превратилась в красный гигант и закончила жизнь в системе из белого карлика и препланетарной туманности вокруг него.

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Планетарная туманность – это остатки периферийного вещества красного гиганта, которое звезда сбросила, когда ее центр сжался до белого карлика. Однако прежде чем превратиться в планетарную туманность, красный карлик должен немного побыть препланетарной туманностью. А если в препланетарной туманности сойдутся все необходимые условия, то температура в ней может опуститься ниже самой низкой во Вселенной. Это показали расчеты индийского астронома Равендры Сахая еще до того, как его команда создала температурную карту Бумеранга и удостоверилась, что там действительно невероятно холодно.

Препланетарная туманность возникает, когда температура в ядре звезды повышается, а периферия только начинает отделяться. Выброс вещества происходит чаще всего одним-двумя джетами – потоками плазмы, берущими начало во внешних слоях вещества звезды. Джеты живут совсем недолго по космическим меркам: всего несколько тысяч лет. Если плазма в джетах движется достаточно быстро (а в Бумеранге это так), звезда теряет вещество с огромной скоростью. И именно из-за такой невероятной скорости, с которой вещество уходит из звезды, в ней возникают области, где температура вещества равняется 0,5 К – ниже любого другого места во Вселенной.

Напомним, что ранее высадку на Луне переделали с полным реализмом. А недавно астрономы зафиксировали "космические роды" во Вселенной.

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