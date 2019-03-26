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Найдены древнейшие звезды во Вселенной: фото

Кластер находится на расстоянии "всего" около 21500 световых лет от Земли

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:30
Кластер HP 1 сформировался 12,8 млрд лет назад
Кластер HP 1 сформировался 12,8 млрд лет назад
Фото: Flickr

Ученые при помощи телескопа Gemini South в Чили потратили более 20 лет на поиск самых древних звезд. Все эти годы находка скрывалась у исследователей практически "под носом" – на краю Млечного Пути. О своем открытии астрономы официально заявили в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Звездное скопление HP 1
Звездное скопление HP 1
Фото: Популярная Механика

Новые технологии позволили устранить атмосферные искажения в режиме реального времени и провести наблюдения кластера с самым высоким разрешением. Учеными было доказано, что звездному скоплению HP 1 примерно 12,8 миллиардов лет. Это делает его одним из старейших из когда-либо найденных — не только в Галактике, но и во всей Вселенной.

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По расчетам оказалось, что кластер находится на расстоянии около 21 500 световых лет от Земли, что в сравнении с размерами Вселенной является почти "рядом". Измерение расстояния позволило команде установить абсолютную величину звезд и более точно рассчитать другие их особенности. В частности — металличность (концентрация элементов тяжелее водорода и гелия), которая позволяет определить возраст звезды — у ранних звезд она крайне низкая.

Звездное скопление HP 1 с древними звездами
Звездное скопление HP 1 с древними звездами
Фото: NASA

Выяснилось, что в кластер HP 1 сформировался, когда Вселенной исполнился примерно один миллиард лет — то есть примерно 12,8 миллиардов лет назад. Ученые также опубликовали фото древнейшего скопления звезд.

Смотрите также в сюжете о том, что к Земле приближается неуправляемая китайская космическая станция:

Напомним, что ранее телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие и снял его на видео. Также ранее во Вселенной нашли самый древний гигантский объект.

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Источник: Популярная Механика
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