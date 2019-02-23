Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

Samsung Galaxy S10+ возглавил рейтинг смартфонов с лучшей камерой

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:25
Galaxy S10+ занял первое место оп результатам рейтинга DxOMark
Galaxy S10+ занял первое место оп результатам рейтинга DxOMark
Фото: Tom's Guide

Эксперты ресурса DxOMark, которые проверяют возможности фотокамер различных устройств путем разнообразных тестов, провели независимую проверку фотографических возможностей Samsung Galaxy S10+, который был представлен на этой неделе. В итоге, смартфон набрал максимальное количество баллов, оказавшись на первом месте рейтинга мобильных устройств с лучшей фотокамерой.

По результатам проверок, основная камера смартфона заработала 109 баллов, из которых 114 за съемку фото и 97 за запись видео. Стоит отметить, что Galaxy S10+ хоть и занял первое место, но его разделил с ним прошлогодний Huawei Mate 20 Pro.

Пример фотографии на Samsung Galaxy S10+

В DxOMark отметили отличный динамический диапазон и цветопередачу при фотосъемке на Galaxy S10+. При этом к устройству всего одна претензия: плохая детализация из-за активного использования фирменных алгоритмов шумоподавлени. При съемке видео к плюсам отнесли хорошую стабилизацию и быстрый автофокус, а в минусы записали изобилие шумов при любом освещении.

Читайте также
Названы лучшие смартфоны для селфи

Пример фотографии на Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10+ оснащен фотокамерой с тремя сенсорами: телефото на 12 Мп и с апертурой f/2.4, широкоугольного на 12 Мп с переключающейся между f/1.5 и f/2.4 апертурой, и ультраширокоугольного на 16 Мп (f/2.2). Есть автофокус по технологии Dual Pixel, цифровой зум с приближением до 10X и оптический до 2X, а также продвинутый HRD-режим.

Как делать красивые фотографии в домашних условиях:

Напомним, что ранее Samsung объявила официальные цены на Galaxy S10 в Украине. А Google, в свою очередь, разрабатывает смартфон-конструктор.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
ТОП-5 фишек нового Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10 – озвучена цена смартфонов в Украине Названы лучшие смартфоны для селфи Технологии будущего, которые станут реальностью в 2019 году
фото фотокамера Samsung смартфоны Samsung Galaxy Samsung Galaxy S10
Источник: iguides.ru
Реклама

Новости партнеров

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием
Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием
Малосольная скумбрия в домашних условиях
Малосольная скумбрия в домашних условиях

Популярные статьи

Сегодня, 08:43Шоу-бизнес

Галкин раскрыл правду о здоровье Пугачевой

Сегодня, 08:03Шоу-бизнес

"Пора худеть": Настя Каменских удивила фигурой на фото

Вчера, 16:54Fun

22 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 13:53Travel

Навсегда закрыт? Что происходит на самом популярном курорте Египта

Вчера, 12:37Шоу-бизнес

"Любовь всей жизни": Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном

Вчера, 12:11Fun

"Все это для мамы": девушка продала невинность политику за 2,6 миллиона долларов

Вчера, 11:10Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Близнецы: следом за волной трудоголизма вас накроет волна влюбленности

Вчера, 10:09Шоу-бизнес

Тина Кароль восхитила новыми чувственными фото

Вчера, 09:49Психология

Гороскоп на сегодня: Львам пора отдохнуть, а Близнецам стоит больше доверять себе

21 февраляFood

Как приготовить торт "Мимоза" на 8 Марта

21 февраляШоу-бизнес

Babу shower Меган Маркл: названа ошеломляющая сумма, потраченная на вечеринку

21 февраляШоу-бизнес

"Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

21 февраляTravel

Евросоюз обновил правила выдачи виз: что изменилось

21 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

21 февраляFun

Пилот случайно изобразил в небе пошлое послание: фото

20 февраляFun

Мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса: фото

Новости партнеров

Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот
Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Похожи? На
Похожи? На "Голос країни" пришла девушка-двойник Тины Кароль
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Дружина відпочивала на пляжі поки Хочолава грав з Айнтрахтом
Дружина відпочивала на пляжі поки Хочолава грав з Айнтрахтом
Шлюб лише - формальність: рішення суду по розлученню Ані Лорак
Шлюб лише - формальність: рішення суду по розлученню Ані Лорак