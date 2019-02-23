Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

Samsung Galaxy S10+ возглавил рейтинг смартфонов с лучшей камерой

Galaxy S10+ занял первое место оп результатам рейтинга DxOMark Фото: Tom's Guide

Эксперты ресурса DxOMark, которые проверяют возможности фотокамер различных устройств путем разнообразных тестов, провели независимую проверку фотографических возможностей Samsung Galaxy S10+, который был представлен на этой неделе. В итоге, смартфон набрал максимальное количество баллов, оказавшись на первом месте рейтинга мобильных устройств с лучшей фотокамерой.

По результатам проверок, основная камера смартфона заработала 109 баллов, из которых 114 за съемку фото и 97 за запись видео. Стоит отметить, что Galaxy S10+ хоть и занял первое место, но его разделил с ним прошлогодний Huawei Mate 20 Pro.

Пример фотографии на Samsung Galaxy S10+

В DxOMark отметили отличный динамический диапазон и цветопередачу при фотосъемке на Galaxy S10+. При этом к устройству всего одна претензия: плохая детализация из-за активного использования фирменных алгоритмов шумоподавлени. При съемке видео к плюсам отнесли хорошую стабилизацию и быстрый автофокус, а в минусы записали изобилие шумов при любом освещении.

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Пример фотографии на Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10+ оснащен фотокамерой с тремя сенсорами: телефото на 12 Мп и с апертурой f/2.4, широкоугольного на 12 Мп с переключающейся между f/1.5 и f/2.4 апертурой, и ультраширокоугольного на 16 Мп (f/2.2). Есть автофокус по технологии Dual Pixel, цифровой зум с приближением до 10X и оптический до 2X, а также продвинутый HRD-режим.

Как делать красивые фотографии в домашних условиях:

Напомним, что ранее Samsung объявила официальные цены на Galaxy S10 в Украине. А Google, в свою очередь, разрабатывает смартфон-конструктор.

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