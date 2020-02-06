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Названа самая лучшая операционная система для слабых ноутбуков

Эксперт сравнил Windows 10 и Ubuntu на дешевом 200-долларовом ноутбуке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Что лучше для ноутбука: Ubuntu или Windows 10
Что лучше для ноутбука: Ubuntu или Windows 10
Фото: Pexels

Windows 7 уже стала частью истории. В то же время на рынке осталось полно компьютеров и ноутбуков, которым необходима операционная система. Cамым популярным является бюджетный сегмент ноутбуков, где раньше лидировала Windows 7. Сейчас выбор невелик – Windows 10 и дистрибутивы Linux. Основатель проекта Phoronix и разработчик Майкл Ларабел протестировал обе ОС на компактном ноутбуке за 200 долларов. И выяснилось, что Ubuntu работает в целом быстрее.

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В качестве опытного образца выступил не самый быстрый, но современный ноутбук Motile M141 с энергоэффективным процессором AMD Ryzen 3 3200U. На борту устройства установлено 4 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель объемом 120 ГБ и 14" дисплей с Full HD разрешением.

Эксперт провел 63 производительных теста, среди которых были задачи по работе с архивами, кодировании видео, аудио, веб-браузинг и прочее. Также проверялась работа в прикладных приложениях, вроде редактора изображений GIMP, бенчмарка Intel Trave Tracer, среды разработки Python 3. Выяснился забавный результат: лучше всего ноутбук работал под управлением Ubuntu – она опережала Windows 10 Home в 60% случаев.

На дешевом 200-долларовом ноутбуке лучше использовать Ubuntu
На дешевом 200-долларовом ноутбуке лучше использовать Ubuntu
Фото: Игромания

В 40% Windows 10 была предпочтительнее – это касается видеоигр и CAD-программ. Поэтому, если вы не игроман, а используете слабый ноутбук для повседневных задач, то, по словам Майкла Ларабела, дистрибутив Linux Ubuntu для вас будет более предпочтительным вариантом, к тому же он полностью бесплатный.

Напомним, что ранее Windows 7 дали новую жизнь – операционной системе продлили поддержку. Также недавно эксперты назвали ТОП-3 лучших антивирусов 2020 года.

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Источник: Игромания
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