Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Названа самая недооцененная функция любого смартфона в 2020 году

Камера вашего смартфона, время автономной работы и яркость экрана зависят не только от датчиков, батареи и пикселей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:49
Вы даже не представляете, на что способен ваш смартфон
Вы даже не представляете, на что способен ваш смартфон
Фото: Pexels

Задумайтесь, какая часть вашего смартфона вам нравится больше всего? Быть может огромный качественный дисплей, на котором приятно играть в игры или смотреть YouTube. Возможно, сверхкачественные камеры, делающие впечатляющего качества фотоснимки. Другие назовут емкую батарею, способную держать едва ли не двое суток. Однако все эти возможности вашей трубки управляются одним маленьким чипом, размером с ноготь, на который почти никто не обращает внимание, а зря. Речь идет о процессоре, а вернее SoC (система на чипе) – он не так привлекателен, работает незаметно для пользователя, но он лежит в основе самого смартфона, его не видно, поэтому пользователи даже не задумываются о степени его важности.

Читайте также:
Ядерная мощь: ТОП-10 быстрых мобильных процессоров

Именно этот набор микросхем позволяет быстро открывать ваши приложения, играть в игры обрабатывать потрясающие фотоснимки. Без него вы не сможете безопасно хранить информацию о вашей кредитной карте, или цифровые водительские права в приложении "Дія", или разблокировать телефон лицом.

Если вы цените свой телефон, важно понимать все, что чипсет делает для реализации ваших любимых функций. Эти чипы включают недавно анонсированные Qualcomm Snapdragon 865 и 765, которые будут работать на смартфонах Android в 2020 году, Apple A13 Bionic для iPhone, Samsung Exynos 990 и процессор Huawei 5G HiSilicon Kirin 990.

Читайте также:
Мощный процессор для дешевых смартфонов обогнал iPhone 11

Что контролирует процессор смартфона?

Мобильный чипсет содержит связку из нескольких процессоров в одном устройстве. Это очень похоже на материнскую плату компьютера, но в миниатюре. В нем есть область, в которой размещены вычислительный процессор, графический процессор для обработки графики, процессор искусственного интеллекта и место для хранения данных с контроллером. Есть сотовый модуль, сопроцессор обработки изображений, который улучшает фотографии и видео, и специальный блок для голосового управления.

Смотрите также в сюжете о том, почему телефоны взрываются:

Вот некоторые функции, которые станут возможными в смартфонах 2020 года благодаря недооцененной работе мобильного процессора:

  • Сверхбыстрая скорость загрузки в сетях 5G;
  • Скорость вычислений до 25% выше, чем в 2019 году;
  • Более продолжительное время автономной работы за счет улучшенной энергоэффективности;
  • Поддержка фотокамер до 200 мегапикселей;
  • Частота обновления экрана 120 Гц для сверхплавной прокрутки, анимации и игрового процесса;
  • Гораздо более быстрая графика для конференцсвязи в сетях 5G и обработки потоковых игр в реальном времени;
  • Более быстрая обработка ИИ, которая может использоваться для голосовых помощников и автоматической настройки сцен камеры;
  • Поддержка Wi-Fi 6 для более быстрого интернета.

Напомним, что ранее эксперты рассказывали, сколько нужно мегапикселей смартфону. В свою очередь Samsung создала супербыстрый процессор для смартфонов.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире Гибкий смартфон Motorola Razr не поддается ремонту Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд Мороз и Tesla: с какими проблемами сталкиваются владельцы электромобилей
эксперты телефон Samsung смартфоны советы возможности процессор
Источник: CNET
Реклама

Новости партнеров

Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки
Пирог с замороженной смородиной из песочного теста: рецепт
Пирог с замороженной смородиной из песочного теста: рецепт
Тушеная рыба в духовке с овощами: рецепт с фото и видео
Тушеная рыба в духовке с овощами: рецепт с фото и видео

Популярные статьи

Вчера, 18:25Психология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

Вчера, 10:16Fun

19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

Вчера, 10:05Food

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

18 февраляСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды сезона весна-лето

18 февраляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

18 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

18 февраляFood

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

18 февраляТехно

Мороз и Tesla: с какими проблемами сталкиваются владельцы электромобилей

17 февраляFun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

17 февраляEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

17 февраляFun

Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

17 февраляШоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

17 февраляТехно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

17 февраляFun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

17 февраляWellness

Лунный календарь стрижек на март 2020: когда можно стричь волосы

17 февраляТехно

Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10

Новости партнеров

Как приготовить блины с банановой начинкой
Как приготовить блины с банановой начинкой
Каменских показала свою фигуру (фото)
Каменских показала свою фигуру (фото)
Одинокие: 5 звезд, которые не могут устроить личную жизнь
Одинокие: 5 звезд, которые не могут устроить личную жизнь
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
Энрике Иглесиас и Анна Курникова ждут третьего ребенка
Энрике Иглесиас и Анна Курникова ждут третьего ребенка
Як вберегти волосся від випадіння: Поради експерта
Як вберегти волосся від випадіння: Поради експерта
7 необычных альтернатив кофе
7 необычных альтернатив кофе
Лола зі
Лола зі "Школи" шокувала мережу провокативним фото з Балі