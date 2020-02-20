Названа самая недооцененная функция любого смартфона в 2020 году

Камера вашего смартфона, время автономной работы и яркость экрана зависят не только от датчиков, батареи и пикселей

Вы даже не представляете, на что способен ваш смартфон Фото: Pexels

Задумайтесь, какая часть вашего смартфона вам нравится больше всего? Быть может огромный качественный дисплей, на котором приятно играть в игры или смотреть YouTube. Возможно, сверхкачественные камеры, делающие впечатляющего качества фотоснимки. Другие назовут емкую батарею, способную держать едва ли не двое суток. Однако все эти возможности вашей трубки управляются одним маленьким чипом, размером с ноготь, на который почти никто не обращает внимание, а зря. Речь идет о процессоре, а вернее SoC (система на чипе) – он не так привлекателен, работает незаметно для пользователя, но он лежит в основе самого смартфона, его не видно, поэтому пользователи даже не задумываются о степени его важности.

Именно этот набор микросхем позволяет быстро открывать ваши приложения, играть в игры обрабатывать потрясающие фотоснимки. Без него вы не сможете безопасно хранить информацию о вашей кредитной карте, или цифровые водительские права в приложении "Дія", или разблокировать телефон лицом.

Если вы цените свой телефон, важно понимать все, что чипсет делает для реализации ваших любимых функций. Эти чипы включают недавно анонсированные Qualcomm Snapdragon 865 и 765, которые будут работать на смартфонах Android в 2020 году, Apple A13 Bionic для iPhone, Samsung Exynos 990 и процессор Huawei 5G HiSilicon Kirin 990.

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Что контролирует процессор смартфона?

Мобильный чипсет содержит связку из нескольких процессоров в одном устройстве. Это очень похоже на материнскую плату компьютера, но в миниатюре. В нем есть область, в которой размещены вычислительный процессор, графический процессор для обработки графики, процессор искусственного интеллекта и место для хранения данных с контроллером. Есть сотовый модуль, сопроцессор обработки изображений, который улучшает фотографии и видео, и специальный блок для голосового управления.

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Вот некоторые функции, которые станут возможными в смартфонах 2020 года благодаря недооцененной работе мобильного процессора:

Сверхбыстрая скорость загрузки в сетях 5G;

Скорость вычислений до 25% выше, чем в 2019 году;

Более продолжительное время автономной работы за счет улучшенной энергоэффективности;

Поддержка фотокамер до 200 мегапикселей;

Частота обновления экрана 120 Гц для сверхплавной прокрутки, анимации и игрового процесса;

Гораздо более быстрая графика для конференцсвязи в сетях 5G и обработки потоковых игр в реальном времени;

Более быстрая обработка ИИ, которая может использоваться для голосовых помощников и автоматической настройки сцен камеры;

Поддержка Wi-Fi 6 для более быстрого интернета.

Напомним, что ранее эксперты рассказывали, сколько нужно мегапикселей смартфону. В свою очередь Samsung создала супербыстрый процессор для смартфонов.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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