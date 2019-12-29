Названы ТОП-12 самых продаваемых игр 2019 года

В рейтинге самых продаваемых игр года вошли проекты прошлых лет, которые до сих пор находятся на вершинах чартов

Steam's Best of 2019 Фото: Pexels

Сервис Steam подводит итоги 2019 года и называет лучшие продаваемые игры за уходящий период. Проекты в рамках номинации Steam's Best of 2019 были разделены на четыре категории: платиновая, золотая, серебряная и бронзовая. Несмотря на то, что номинация называется "самые продаваемые игры года", в нее вошли проекты прошлых лет, которые до сих пор находятся на вершинах чартов.

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На вершине в платиновой категории находится Grand Theft Auto V, которая вышла на платформу Windows в 2015 году и по сей день остается одним из бестселлеров в Steam. Общий Patinum список выглядит так:

Grand Theft Auto V PUBG Sekiro: Shadows Die Twice Total War: Three Kingdoms Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 Warframe Destiny 2 The Elder Scrolls: Online Civilization VI Monster Hunter World Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Steam's Best of 2019 Фото: Steam

В золотой категории мы видим джедаев Star Wars Jedi: Fallen Order, Resident Evil 2 и Halo: The Master Chief Collection. Сюда также попал "Ведьмак 3: Дикая охота" 2015 года, популярность которого в конце 2019 года возросла благодаря телевизионному шоу от Netflix.

Золотой рейтинг Steam Фото: Steam

Серебряный список показывает, что такие старые проекты как Team Fortress 2 и Borderlands 2, до сих пор остаются популярными. Когда дело доходит до лучших игр, выпущенных в 2019 году, Red Dead Redemption 2 считается платиновым, хотя в общем списке самых продаваемых он выиграл только серебро. А предварительные заказы Cyberpunk 2077 обеспечивают ему место в разделе "Бронза".

Серебряный рейтинг Steam Фото: Steam

О всех лидерах можно почитать здесь.

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